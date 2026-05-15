Já posso ser tutor do meu filho para tirar a carta de condução?

A ideia de permitir que pais ou outros condutores experientes possam acompanhar jovens na aprendizagem da condução tem vindo a ganhar espaço no debate público em Portugal. O modelo, inspirado em vários países europeus, é visto como uma possível forma de tornar o processo mais acessível e flexível.

Já é possível ser tutor em Portugal?

Em Portugal já foi aprovado um Decreto-Lei que torna a condução acompanhada por tutor uma opção mais simples e efetiva na obtenção da carta de condução da categoria B, flexibilizando os requisitos aplicáveis aos tutores e reduzindo a burocracia associada ao regime já foi aprovado

O diploma permite que o ensino prático seja realizado com um tutor, que tem de ser titular de carta de condução da categoria B emitida em Portugal ou noutro Estado-Membro da UE há pelo menos 10 anos (além de outros requisitos).

O diploma define regras claras de responsabilidade e de cobertura pelo seguro automóvel, regras de circulação em função da segurança rodoviária e a possibilidade de os municípios delimitarem zonas interditas. É ainda clarificado e flexibilizado o regime de partilha e locação de veículos de instrução entre escolas de condução;

No entanto, até ao momento, ainda não se sabe que requisitos vão ser necessários e em que condições a lei será implementada.