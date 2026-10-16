Já pode encomendar o Dacia Striker, o crossover que junta o melhor de três mundos

A Dacia continua a apostar forte no segmento C e acaba de abrir as encomendas do novo Striker. Com uma proposta que combina características de SUV, carrinha e berlina, este crossover chega com três motorizações híbridas, quatro níveis de equipamento e a promessa de custos de utilização entre os mais competitivos do segmento.

O novo Dacia Striker procura destacar-se dos SUV tradicionais com uma abordagem que combina o dinamismo de uma berlina, a versatilidade de uma carrinha e a robustez de um SUV. Esta combinação pretende responder às necessidades de diferentes tipos de condutores, desde famílias a profissionais que procuram espaço, conforto e eficiência.

Com um design moderno e proporções equilibradas, o Striker aposta numa distância ao solo generosa, sem comprometer a aerodinâmica. O resultado é um automóvel preparado tanto para as deslocações diárias como para viagens mais longas e aventuras ao ar livre.

Com 4,62 metros de comprimento, o novo modelo aproxima-se das dimensões de uma carrinha do segmento C. No entanto, mantém uma distância ao solo de 20 cm na versão 4×4 e de 19 cm nas versões 4×2, valores semelhantes aos encontrados nos SUV deste segmento.

Entretanto, com 1,53 metros de altura, o Striker apresenta uma silhueta mais baixa do que a maioria dos SUV do segmento C, que ultrapassam habitualmente os 1,60 metros. Esta característica contribui para uma aparência mais dinâmica e um perfil aerodinâmico.

A completar o conjunto estão as jantes de 17 ou 18 polegadas, dependendo da versão, podendo chegar às 19 polegadas como opção.

Interior aposta no espaço, conforto e tecnologia útil

No habitáculo, a Dacia mantém a sua filosofia de privilegiar soluções práticas e tecnologias que realmente acrescentam valor à experiência de condução.

O Striker foi desenvolvido para transportar confortavelmente cinco ocupantes, oferecendo espaço suficiente para as bagagens e uma configuração interior pensada para facilitar tanto as deslocações do dia a dia como as viagens em família.

Uma das novidades é o tablier de desenho aberto e modular, que integra um painel de instrumentos digital LightVisio de sete polegadas. Este apresenta as informações essenciais à condução, nomeadamente a velocidade e os principais alertas, evitando distrações desnecessárias.

Ao centro encontra-se um ecrã tátil de 10,1 polegadas, incluído de série em todas as versões, com acesso aos sistemas de infoentretenimento Media Display ou Media Nav Live, consoante o nível de equipamento.

A consola central disponibiliza vários espaços de arrumação, incluindo, em determinadas versões, um compartimento de 8,2 litros localizado sob o apoio de braço.

No campo da segurança e assistência à condução, o Striker integra vários sistemas ADAS, com destaque para a estreia da função Autohold na gama Dacia, disponível a partir da versão Expression, que permite manter automaticamente o veículo imobilizado sem necessidade de pressionar continuamente o pedal do travão.

O conforto é também reforçado pelo teto panorâmico fixo em vidro, incluído de série na versão Extreme e disponível como opção na Journey. Além de aumentar a luminosidade natural do habitáculo, incorpora filtros que ajudam a melhorar o isolamento térmico e acústico.

Bagageira com até 600 litros de capacidade

A versatilidade é outro dos argumentos do novo Striker. A bagageira disponibiliza até 600 litros de capacidade, acompanhados por várias soluções que facilitam a organização e o transporte de objetos.

Dependendo da versão, estão disponíveis funcionalidades como abertura mãos-livres, um piso modular dividido em três partes, cobertura de bagagem em duas secções e o sistema Easy Fold, que permite rebater os bancos traseiros de forma simples.

Motorizações híbridas + O crossover chega com uma gama de motorizações eletrificadas, desenvolvidas para reduzir os consumos e os custos de utilização, numa altura em que o preço dos combustíveis continua a ser uma preocupação para muitos automobilistas. O Striker oferece três motorizações eletrificadas de alto desempenho: Striker mild hybrid-G 140: as vantagens da combinação da motorização bicombustível (gasolina/GPL) com a tecnologia híbrida Com caixa manual ou automática, é ideal para quem conduz muito, para viagens longas e para utilizações intensivas. Assegura uma autonomia de cerca de 1.580 km graças à combinação da motorização a GPL com a hibridização leve de 48 V. Striker hybrid 155: o dinamismo e a eficiência do híbrido Para os clientes que desejam passar para a tecnologia híbrida ou aqueles que procuram o máximo conforto. Motorização que combina um motor a gasolina de 4 cilindros e 1,8 l e dois motores elétricos. Emissões de CO2 a partir de 96 g/km. A travagem regenerativa, aliada à elevada capacidade de recuperação de energia da bateria e ao rendimento da caixa de velocidades automática, permite que até 80 % do tempo de condução na cidade seja em modo totalmente elétrico. Além disso, o arranque é efetuado, sistematicamente, no modo 100% elétrico. Striker hybrid 150 4×4: a tranquilidade e a eficiência da tração integral Para os entusiastas dos 4×4, os aventureiros que querem ir a qualquer lado, com toda a segurança. Motorização equipada com cinco modos de condução, que oferece a tranquilidade e a eficiência da tração integral. Principais equipamentos de série + A versão Striker Essential inclui o essencial deste segmento: jantes de aço de 17” com tampões bicolores, barras de tejadilho, Media Display com ecrã central de 10,1”, serviços conectados e replicação do smartphone, painel de instrumentos digital LightVisio de 7”, ar condicionado manual, sensores e câmara de estacionamento traseira, vidros elétricos dianteiros e traseiros. A versão Striker Expression oferece mais conforto: o mesmo que a versão Essential + as jantes de liga leve de 17”, o ar condicionado automático de duas zonas, o travão de estacionamento elétrico com Autohold, a consola central com apoio de braço, os espelhos retrovisores rebatíveis eletricamente, as saídas de ar traseiras e 2 portas USB traseiras. Striker Extreme, o espírito outdoor: o mesmo que a versão Expression + as jantes de liga leve de 18”, elementos decorativos exteriores e interiores em cobre, teto panorâmico fixo em vidro, cartão mãos-livres, estofos laváveis em TEP microcloud, tapetes de borracha, sistema Media Nav Live com ecrã central de 10,1 polegadas e navegação conectada, sistema de som Arkamys 3D com 6 altifalantes, sistema de controlo da velocidade em descidas. Striker Journey, o prazer da viagem: o mesmo que a versão Expression + as jantes de liga leve de 18”, porta traseira elétrica com abertura mãos-livres, cartão mãos-livres, banco do condutor com regulação semielétrica, bancos dianteiros e volante aquecidos, sistema Media Nav Live com ecrã central de 10,1 polegadas e navegação conectada, sistema de som Arkamys 3D com 6 altifalantes, carregador sem fios para smartphone.

Preço e disponibilidade

O Dacia Striker está disponível nos seguintes níveis de equipamento e respetivos preços:

Nível de equipamento Motorização Preço (a partir de) Essential mild hybrid-G 140 23.850 euros Expression mild hybrid-G 140 25.450 euros mild hybrid-G 140 automático 27.050 euros Extreme mild hybrid-G 140 automático 29.000 euros hybrid 155 30.400 euros hybrid 150 4×4 32.200 euros Journey mild hybrid-G 140 27.400 euros mild hybrid-G 140 automático 29.000 euros hybrid 155 30.400 euros

O Striker é elegível para o Dacia Zen, a garantia adicional da marca incluída nos pacotes “Revisão Essencial” e “Revisão Essencial+”. Com uma duração de 12 meses ou 30 000 km (conforme o que ocorrer primeiro), esta cobertura é renovável a cada manutenção, até aos 7 anos ou 150 000 km do automóvel.

Reservada a particulares, a oferta destina-se a automóveis com idades compreendidas entre os 28 e os 73 meses, com menos de 120.000 km e que já não beneficiem de uma garantia ativa. A sua ativação está condicionada ao cumprimento do plano de manutenção recomendado pelo fabricante.