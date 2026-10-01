Quantcast
Motores/Energia

Já é “tarde demais” para a Europa: CEO da Ford alerta EUA para os carros chineses

1 Comentário

Como é seu apanágio, o diretor-executivo (em inglês, CEO) da Ford, Jim Farley, partilhou algumas opiniões, recentemente, e defendeu que os Estados Unidos da América (EUA) devem aprender com o caso europeu antes de decidirem se abrem o mercado às marcas chinesas.

Jim Farley, diretor-executivo da Ford

Esta semana, durante o Automotive News Congress, em Detroit, o diretor-executivo da Ford afirmou que os decisores políticos norte-americanos devem ponderar com cuidado a eventual entrada de fabricantes chinesas no mercado, apontando a situação atual da Europa como exemplo do que acontece quando essa ponderação não existe.

Segundo Farley, a Europa está agora a lidar com as consequências e, no seu caso, já é “tarde demais”. Na sua opinião, esta situação incontornável ainda não se aplica aos EUA.

De facto, de acordo com a consultora GlobalData, citada pela CNBC, a quota de mercado global das marcas chinesas aumentou quase 70% entre 2020 e 2025. Na Europa, segundo a Dataforce, a quota das fabricantes chinesas passou de praticamente nula em 2020 para quase 12% em agosto de 2026.

Ford

Parceria e concorrência em simultâneo

A posição de Farley surge numa altura em que a Ford tenta competir com a chegada de marcas chinesas à Europa e, paralelamente, procura colaborar com algumas delas para ocupar a capacidade das suas fábricas e obter apoio noutras tecnologias, como as baterias para veículos elétricos.

A 23 de julho, a Ford e a Geely anunciaram um acordo para criar uma joint venture de produção na fábrica da Ford em Valência, onde a Geely vai produzir veículos elétricos. A joint venture, que a Ford controlará com 66%, deverá começar a operar no primeiro semestre de 2027, sujeita a aprovações regulatórias. Os primeiros veículos estão previstos para 2028.

Para resumir a estratégia da marca, Farley disse que a Ford vai associar-se aos chineses nas matérias nas quais não tem propriedade intelectual e onde possa ser mais eficiente em termos de capital, em locais como a Europa ou o Sudeste Asiático.

Além disso, partilhou que a empresa pretende competir com eles e que se prepara para lançar, em 2027, o seu “veículo elétrico universal”, que chegará ao mercado com uma pick-up.

PUB
Autor: Ana Sofia Neto
Partilhar:
Tags:
empresas chinesas europa Ford Jim Farley

PUB.

Questão Semanal

Se comprasse um carro novo hoje, escolheria um elétrico?

Ver Resultados

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
Fim dos auscultadores comuns? Novos Bose QuietComfort chegaram e mudam tudo
Artigo anterior

Fim dos auscultadores comuns? Novos Bose QuietComfort chegaram e mudam tudo
MB WAY vai viajar consigo: nova rede abre caminho a pagamentos em 13 países europeus
Próximo artigo

MB WAY vai viajar consigo: nova rede abre caminho a pagamentos em 13 países europeus
PUB

Comentários

1

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

  1. Avatar de Gringo Bandido
    Gringo Bandido

    Seria inteligente os americanos não comprarem carros americanos, gastavam menos em manutenção e o mundo seria melhor com menos bombas!

    Responder
PUB
Aviso:

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.