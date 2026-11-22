A espera em Bruxelas não travou Roma. O Ministério dos Transportes de Itália deu esta sexta-feira aprovação provisória ao Tesla Assisted Driving, a nova designação europeia do Full Self-Driving (Supervised). O país torna-se o 12.º Estado-membro a permitir o sistema nas suas estradas e o primeiro grande mercado da União Europeia a avançar sem decisão comunitária.

A confirmação partiu do ministro Matteo Salvini na rede social X, apontando uma avaliação técnica de viabilidade já concluída. Pouco depois, a Tesla Europe mostrou um vídeo de 31 segundos de um carro a circular em Roma e prometeu o lançamento para breve. Não existe ainda data fechada para a chegada do software, mas a primeira vaga deverá arrancar nos veículos com hardware HW4.

Menos liberdade, mais regras: o que mudou no Tesla Assisted Driving

Convém não confundir o nome antigo com condução autónoma. Na prática, continua a ser um sistema de assistência de Nível 2 que gere direção, travagem, aceleração, cruzamentos e mudanças de faixa em cidade ou autoestrada. O condutor tem de vigiar a estrada permanentemente e mantém a responsabilidade legal total pelo veículo.

Sono orgoglioso di annunciare un’altra importante novità per la mobilità in Italia. Il @mitgov_it, dopo puntuale verifica tecnica di fattibilità, ha dato il via libera all’omologazione provvisoria del sistema di guida assistita Tesla Assisted Driving, anticipando il processo di riconoscimento comunitario, attualmente in fase di definizione. Un altro passo avanti verso l’innovazione, la tecnologia e la mobilità del futuro, sempre mettendo al primo posto la sicurezza dei cittadini. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 20, 2026

Para convencer os reguladores europeus, a Tesla teve de ceder. Após críticas da Alemanha, abandonou a marca Full Self-Driving na Europa e reduziu a margem de excesso de velocidade de 50% para 10% acima do limite. A 16 de novembro, a autoridade neerlandesa RDW aprovou ainda uma monitorização mais rígida, antecipando alertas e exigindo mãos no volante acima dos 130 km/h. É já esta versão mais restritiva que chega a Itália.

O impacto na cobertura europeia é imediato. Antes de Itália, a homologação inicial dos Países Baixos em abril, sob o artigo 39.º do regulamento comunitário, tinha sido reconhecida por dez mercados mais pequenos, incluindo Bélgica, Dinamarca, Chéquia e Finlândia. Juntos somavam cerca de 70 milhões de pessoas, ou 15% da população europeia. Os 59 milhões de italianos quase duplicam o alcance para perto de 30%.

Mamma, butta la pasta Now approved in Italy 🇮🇹 Rollout begins soon https://t.co/emh3YQyFAY — Tesla Europe, Middle East & Africa (@teslaeurope) November 20, 2026

As contas difíceis para a aprovação em toda a União Europeia

O passo decisivo acontece no Comité Técnico de Veículos a Motor da União Europeia, com votação prevista para dezembro. A aprovação em todo o bloco exige maioria qualificada: pelo menos 15 dos 27 países, representando 65% da população. A Alemanha já indicou apoio após o travão nos limites de velocidade, o que levaria o grupo favorável para cerca de 47%.

As contas, ainda assim, não fecham. França rejeitou uma aprovação nacional em julho e testa o sistema em estradas públicas desde setembro, enquanto Espanha ainda não reconheceu a certificação neerlandesa. Sem convencer pelo menos um destes pesos-pesados e a maioria dos restantes indecisos, o Tesla Assisted Driving continuará a avançar pela Europa país a país.