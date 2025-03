Investe na Tesla? Especialista diz que “o mercado está focado nas coisas erradas”

Por variadas razões, a Tesla está a viver um período conturbado, com o preço das suas ações em queda considerável. Apesar de as oscilações serem naturais, para um especialista em investimentos, "a tendência de queda do mercado está focada nas coisas erradas" e a empresa tem ainda muito potencial de crescimento.

Especialmente devido à atividade política de Elon Musk, a Tesla tem vivido dias de verdadeira queda no mercado bolsista. Para Shay Boloor, contudo, a situação atual é temporária, pois a empresa tem ainda um enorme potencial de crescimento.

De acordo com o especialista em investimentos, o potencial de crescimento concretizar-se-á em 2026, provavelmente. Nessa altura, o cenário "não se parecerá em nada com o que está a ser discutido hoje".

Na sua perspetiva, partilhada por via do X, a atual flutuação da Tesla trata-se de um ponto de inflexão e não de uma crise.

A tendência de queda do mercado está focada nas coisas erradas. A valorização da Tesla não será impulsionada pelas vendas de carros em cinco anos; será sobre IA [Inteligência Artificial], autonomia, robótica e software.

Segundo o especialista em investimento, "os maiores desbloqueios de valor da empresa estão a acontecer agora, mas as ações estão a ser negociadas como se a Tesla fosse uma fabricante em dificuldade, em vez de líder em mobilidade impulsionada por IA".

Na mesma publicação, citada pela imprensa do setor, Shay Boloor escreveu que o Full Self-Driving (FSD) da Tesla, cujo lançamento sem envolvimento humano está previsto para este verão, em Austin, marcará a mudança.

O lançamento, que descreve como um marco, poderá abrir caminho à entrada do FSD noutros setores, criando um fluxo de receitas com margens elevadas.

Além disso, a estreia do Cybercab irá, também, na sua opinião, sublinhar a capacidade tecnológica da Tesla em matéria de condução autónoma.

A impulsionar o crescimento da Tesla estará, a par da condução autónoma, a robótica, com o Optimus da empresa a representar, também, um marco, pela sua aplicabilidade na manufatura, logística e saúde.

Segundo a Finance in Bold, uma plataforma que cobre a atualidade do mercado de ações, criptomoeda, banca, tecnologia, regulamentação e outros setores relevantes, "de modo geral, a Tesla precisa de dar prioridade à confiança dos investidores e cumprir as suas promessas tecnológicas para ultrapassar as atuais contrariedades".

Afinal, "o seu futuro depende da execução de avanços em IA, autonomia e robótica para justificar a sua valorização e reconquistar a confiança do mercado".