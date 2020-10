Inédito: Venda de carros electrificados ultrapassa os diesel na Europa

As dúvidas de que o futuro do segmento automóvel passa pela eletrificação são cada vez menores. As vendas de carros eletrificados (onde se incluem os híbridos, híbridos plug-in e 100% elétricos) têm vindo a crescer significativamente e em setembro registou-se um momento inédito.

A venda de carros eletrificados ultrapassou os com motor a diesel na Europa. Conheçam os números.

O ano de 2020 tem sido muito turbulento para o mercado automóvel à escala global, e particularmente na Europa. Embora a emissão de matrículas (vendas) para automóveis tenham caído 29% durante os primeiros nove meses do ano – para 8,54 milhões de unidades – há sinais claros de que a Europa está pronta para uma revolução elétrica. De acordo com os números da JATO de setembro de 2020, essa revolução já começou.

Vendas de carros eletrificados batem os com motor a diesel

Segundo a consultora JATO Dynamics, em setembro, o número de matrículas para carros eletrificados foi superior às dos veículos com motor diesel. Além disso, de acordo com a análise de mercado, a procura de carros a gasolina e diesel registou uma quebra de dois dígitos em setembro de 2020, face ao período homólogo de 2019.

As matrículas de carros a gasolina representaram 47% do volume total do mercado europeu, ou seja, uma quebra de 12% face a 2019. Relativamente aos automóveis com motor a diesel, a quebra foi de 4%. O número de matrículas para carros eletrificados disparou (de 11% para mais de 25%).

É verdade que os valores são mínimos, mas o número de matrículas para veículos eletrificados ultrapassou mesmo o número de matrículas para carros com motor a diesel. No total foram matriculados 327 800 unidades de carros eletrificados em setembro (um crescimento de 139%).

Na tabela seguinte é possível ver o TOP de vendas das diversas marcas por segmento.

Ainda segundo a consultora, foram matriculados em setembro 1,3 milhões de veículos nos 27 países da Europa. Tais números revelam que houve um aumento de 1% face a 2019 para igual período.

Jato