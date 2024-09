Indústria automóvel enfrenta multas milionárias… já em 2025

Em causa está o cumprimento das novas regras da União Europeia relativamente às emissões de dióxido de carbono, cujo limite baixa consideravelmente já no próximo ano. Os efeitos económicos podem ser catastróficos.

As apertadas metas das emissões de dióxido de carbono

As multas milionárias que as empresas do setor automóvel poderão enfrentar em 2025 estão a gerar uma grande preocupação, tanto para a indústria como para as economias de vários países.

Estas multas estão relacionadas com o incumprimento das metas de redução de emissões de dióxido de carbono (CO₂) impostas pela União Europeia (UE), que se prepara para baixar o limite para apenas 94g/km em 2025, o que representa um corte de 19% e que promete ser uma valente dor de cabeça para a generalidade dos fabricantes. O valor aprovado em 2020 era de 115,1g/km. E já não foi fácil.

Se os fabricantes de automóveis não conseguirem cumprir os limites estipulados, poderão enfrentar penalizações severas, que podem atingir valores astronómicos. Estas sanções, além de afetar diretamente as empresas, poderão ter graves consequências económicas a nível global.

Regras e o risco de multas

Como é sabido, a União Europeia estabeleceu uma série de metas ambiciosas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, incluindo a emissão de CO₂ pelos automóveis.

Até 2030, a UE pretende que os veículos novos emitam uma quantidade significativamente menor de CO₂ em comparação com os níveis atuais. Para incentivar o cumprimento destas metas, foi imposto um limite às emissões médias de CO₂ por quilómetro para os automóveis vendidos pelos fabricantes. Se as marcas excederem esses limites, terão de pagar uma multa proporcional ao excesso registado.

Em 2025, a situação poderá tornar-se crítica para muitas fabricantes automóveis, uma vez que as regras mais rígidas entrarão em vigor. As multas são calculadas com base nas emissões excedentes multiplicadas por cada carro vendido.

Estima-se que as sanções para alguns dos maiores fabricantes da indústria automóvel possam atingir várias centenas de milhões de euros. Este cenário coloca uma pressão enorme sobre a indústria, especialmente para marcas que ainda estão atrasadas na transição para veículos elétricos ou híbridos.

Impacto na economia

As multas milionárias para as empresas do setor automóvel podem ter diversos impactos económicos, que vão muito além do simples pagamento das sanções. Se as multas forem impostas em grande escala, poderão reduzir significativamente os lucros das empresas, o que, por sua vez, poderá resultar em cortes de investimento, despedimentos e até falências.

Empresas que enfrentam penalizações significativas podem ser obrigadas a adotar medidas de contenção de custos, como reduzir a produção ou transferir parte da produção para países com regulamentações ambientais menos exigentes, gerando uma perda de postos de trabalho na Europa.

Além disso, as empresas poderão transferir o custo das multas para os consumidores, o que poderá levar ao aumento do preço dos automóveis, o que desincentiva as vendas, diminui o consumo e, obviamente, afeta negativamente a economia.

A indústria automóvel é um dos principais pilares da economia de muitos países europeus, como a Alemanha e a França. Qualquer interrupção neste setor, seja devido a multas ou à incapacidade de se adaptar às novas exigências, pode ter um efeito dominó nas economias destes países, com impactos em setores relacionados, como o da produção de componentes, a logística e até o setor energético.

Desafios no imediato

Muitas fabricantes têm investido fortemente na eletrificação das suas frotas, mas, para algumas, a meta de 2025 pode ser difícil de atingir, especialmente para aquelas que dependem fortemente de veículos a combustão interna.

O desenvolvimento de motores mais eficientes em termos de emissões é um processo caro e demorado, e nem todas as empresas têm os recursos ou a capacidade tecnológica para fazer essa transição de forma rápida.

Outro desafio é a incerteza do mercado. Embora os veículos elétricos estejam a ganhar popularidade, a sua adoção ainda está longe de ser universal. Muitos consumidores continuam relutantes em trocar os seus veículos a gasolina ou diesel por elétricos, devido a preocupações com a autonomia, o tempo de carregamento e o custo inicial mais elevado dos veículos elétricos. Esta hesitação por parte dos consumidores pode dificultar a rápida transição necessária para que as empresas evitem multas significativas.

A capacidade das fabricantes de automóveis de se adaptarem rapidamente às novas exigências será crucial para evitar sanções pesadas e garantir a sua viabilidade económica. Caso contrário, a indústria automóvel poderá enfrentar uma crise financeira que, sem dúvida, se refletirá em toda a economia europeia.