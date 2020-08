Incrível: França com 700 quilómetros de engarrafamentos

Hoje é dia 15 de agosto e por isso é também a mudança para a segunda quinzena do mês. De acordo com as informações, a França viveu hoje um dos piores momentos no que diz respeito a tráfego.

Ao todo foram registados mais de 700 quilómetros de engarrafamentos, segundo o órgão oficial Bison Futé, citado pela agência de notícias EFE.

França: Engarrafamentos por causa das férias e 3.310 infetados

De acordo com dados recentes, a França registou nas últimas 24 horas mais 3.310 infetados com ​​​​​​​COVID-19. Tal cenário levou as autoridades a ampliar as medidas de prevenção. Segundo a agência francesa para a saúde pública, em relação ao dia anterior houve um agravamento de 2,6% de infetados.

Por outro lado, a França viveu um dos fins de semana mais movimentados do ano, devido às viagens de férias. De acordo com a informação, este sábado formaram-se mais de 700 quilómetros de engarrafamentos acumulados.

Segundo a EFE a previsão é que ao longo deste fim de semana “o trânsito seja denso e muitas vezes difícil no arco mediterrânico entre a Itália e Espanha”. De relembrar que, na França, o ajuntamento de mais de dez pessoas estão proibidas em Paris.

De acordo com a polícia de Paris, citada pela agência AFP…

Se a situação epidemiológica se agravar novamente, o uso de máscara poderá tornar-se obrigatório em toda a capital.

Nas últimas 24 horas as informações revelam que morreram quatro pessoas por COVID-19 nos hospitais franceses. Desde o início da pandemia já morreram 30.409 mortos em França.