Incêndios: Tesla oferece carregamentos gratuitos em França e Espanha

A vaga severa de incêndios florestais que atinge o sul da Europa levou a Tesla a tomar uma medida de emergência. A empresa abriu a sua rede de Superchargers em locais estratégicos das regiões mais afetadas em França e Espanha. Oferece carregamentos a custo zero para facilitar as deslocações das populações em risco e o trabalho das equipas no terreno.

Tesla oferece carregamentos em França e Espanha

A iniciativa distingue-se por abrir o acesso a todos os condutores. Ao contrário do que acontece no funcionamento habitual da rede, a gratuitidade não se limita aos proprietários de veículos da marca. Qualquer automóvel elétrico com conector compatível pode recarregar as baterias nestes postos sem qualquer custo ou necessidade de registo prévio.

Esta decisão visa eliminar barreiras operacionais num momento em que a rapidez de deslocação é crítica para a segurança das populações afetadas. Em Espanha, a energia a custo zero está disponível em pontos de grande afluência e zonas próximas de incêndios ativos, incluindo as estações de Castellón, Sagunto, Majadahonda e o centro de serviço localizado em Fuenlabrada.

Em França, o apoio concentra-se na região de Bordéus e zonas circundantes altamente fustigadas pelas chamas, nomeadamente em Arès, Biganos, Mérignac, Bordeaux Lac e Bègles. A disponibilização destes recursos surgiu na sequência de alertas emitidos por associações de utilizadores de veículos elétricos nas redes sociais. Assinalaram as dificuldades de mobilidade causadas pelos cortes de estradas e desvios de trânsito.

Medida para ajudar na confusão dos incêndios

A eliminação temporária de custos permite garantir autonomia aos veículos envolvidos no transporte de cidadãos e no apoio logístico às equipas no terreno. A ajuda prestada em contexto de catástrofe natural estendeu-se também ao setor das comunicações.

Em paralelo com a abertura da rede de carregadores, a Starlink disponibilizou às autoridades de proteção civil a ativação do seu serviço de ligação direta por satélite para telemóveis. Esta tecnologia pretende manter a conectividade operacional caso as redes móveis terrestres fiquem inoperacionais devido aos danos provocados pelo fogo.

A utilização de redes privadas de carregamento rápido e de comunicações por satélite durante momentos de crise demonstra a importância destas infraestruturas como recurso complementar de segurança pública. Ao garantir mobilidade e canais de contacto em cenários adversos, a tecnologia assume um papel prático no apoio direto às comunidades fustigadas pelos incêndios.