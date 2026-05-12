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Incêndios causados por baterias de iões de lítio disparam: um alerta a cada cinco horas

· Motores/Energia 3 Comentários

Imagem: Getty Images, via Irish Independent

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. Ze says:
    12 de Maio de 2026 às 11:52

    E nos carros eléctricos, isto nao acontece tambem??? isto é barrigadas de rir!!!!

    Responder
  2. Jose says:
    12 de Maio de 2026 às 12:07

    Alguém quer explicar porque razão temos de ter baterias em tudo? Afinal em que ponto estamos? Na preservação do planeta e menos uso de determinados materiais contaminantes ou gastar à maluca todos os recursos que o planeta oferecer como se não houvesse amanhã? E que tal mudar este tipo de baterias? Porque não ajudar a Toyota baterias sua investigação sobre as baterias de iões de alumínio, material abundante e reciclável e que são resistentes a incêndios até certo ponto? Já carros eléctricos a arder a uma velocidade assustadora. Será que vale tudo para proeminência à China? Mais bom senso precisa-se.

    Responder

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