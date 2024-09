Incêndio em Prior Velho: é este o primeiro valor estimado para indemnizações…

Foi em agosto que foi registado um enorme incêndio nos armazéns na zona de Prior Velho, numa empresa de estacionamento que dá suporte ao aeroporto. Mais de 200 viaturas ficaram destruídas e já há um valor estimado para as indemnizações.

Indemnizações ascendem a mais de 2,85 milhões de euros...

De acordo com a Associação Portuguesa de Seguradores, os custos estimados das indemnizações pagas e provisionadas para regularizar os danos nas viaturas afetadas pelo incêndio de agosto no Prior Velho, em Loures, ascendem a mais de 2,85 milhões de euros.

Segundo o comunicado, as empresas de seguros têm estado a acompanhar e a prestar apoio, desde o primeiro momento, aos seus clientes afetados pelo incêndio no Prior Velho ocorrido no passado dia 16 de agosto.

Até à data, o número de participações de sinistros recebidas nas empresas de seguros relativas a veículos com cobertura de incêndio, supera já as 120. Esta informação reporta-se, apenas, aos custos associados a seguros de viaturas com cobertura de incêndio.

Este é um valor que deverá ainda crescer, substancialmente, à medida que forem chegando mais participações de sinistros e depois de apurados todos os danos cobertos por seguro, sendo bem demonstrativo da importância do mesmo no amortecimento e mitigação dos prejuízos que, de forma inesperada, podem acontecer em qualquer momento e a qualquer pessoa.