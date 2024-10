Hyundai revela primeiras imagens conceptuais do IONIQ 9: espreite a nova era de design

A Hyundai divulgou, hoje, 30 de outubro, as primeiras imagens do aguardado IONIQ 9, um SUV totalmente elétrico, que marca um novo rumo no compromisso inabalável da marca com a eletrificação.

O '9' no IONIQ 9 simboliza a classe de veículos de maiores dimensões da linha IONIQ da Hyundai, marcando o início da aventura da fabricante no reino dos grandes SUV elétricos. Com base no impulso gerado pelo IONIQ 5 e IONIQ 6, o IONIQ 9 está pronto para redefinir a experiência dos veículos elétricos, com um interior espaçoso e confortável graças à aclamada Plataforma Modular Elétrica-Global (EGMP) do Hyundai Motor Group.

O design "Aerostético" do IONIQ 9 é uma mistura única de desempenho aerodinâmico e apelo estético. Este modelo inspira-se nos exteriores elegantes e interiores espaçosos e acolhedores dos barcos. O tejadilho em curva, aliado a uma distância entre eixos alongada, garante um amplo espaço para todos os passageiros, incluindo os da terceira fila.

Os esboços teaser revelam detalhes que melhoram a qualidade geral de design do IONIQ 9. O padrão lateral evoca as linhas diagonais da roupa tradicional coreana, Hanbok. As óticas dianteiras contam com píxeis paramétricos, a assinatura de iluminação exclusiva da Hyundai para os modelos IONIQ. O design das jantes de múltiplos raios alinha-se perfeitamente com a natureza dinâmica e elegante do IONIQ 9.

A partir de 30 de outubro, a Hyundai lançará conteúdos teaser através dos seus canais sociais, antecedendo a estreia mundial do IONIQ 9 em novembro. Informações mais detalhadas sobre a Estreia Mundial serão divulgados em breve.

O lançamento do IONIQ 9 vem no seguimento do desempenho recorde da Hyundai no ano passado e da produção do veículo 100 milhões este ano. De assinalar que o primeiro veículo produzido após atingir esta meta foi um elétrico, simbolizando a mudança da Hyundai para a nova era da eletrificação.

A empresa assegura estar firme no seu compromisso com a eletrificação, com o objetivo de alcançar vendas de dois milhões de veículos elétricos até 2030.