Hyundai IONIQ V: o elétrico que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica
As primeiras imagens do novo sedã elétrico da Hyundai mostram um carro de produção que rivaliza com qualquer concept car.
Há alguns meses, a Hyundai apresentou dois conceitos enigmáticos chamados Venus e Earth, deixando os entusiastas a especular sobre o que estaria para vir.
Agora, imagens captadas pela CarNewsChina revelam o IONIQ V, um sedã elétrico fastback que promete virar cabeças, e que parece ter escapado diretamente de um estúdio de design.
Um exterior que não pede licença
O Hyundai IONIQ V estreia-se como um sedã elétrico fastback com linhas aerodinâmicas arrojadas, exclusivo para o mercado chinês.
A silhueta estende-se por cerca de cinco metros numa forma baixa e alongada, disponível em tons de bronze e cinzento que realçam a musculatura da carroçaria.
Portas sem moldura, puxadores semi-embutidos e iluminação LED completam o visual irreverente.
Tecnologia que acompanha o aspeto
Indo ao encontro das exigências do mercado, o IONIQ V assenta numa generosa distância entre eixos e numa arquitetura elétrica de 800 V, o que se traduz em velocidades de carregamento elevadas.
A motorização estará disponível em duas variantes: puramente elétrica ou com autonomia prolongada, com 140 kW (190 cv) e 168 kW (228 cv), numa estratégia pensada para agradar a um mercado cada vez mais exigente e competitivo.
No interior, o painel de instrumentos é dominado por um ecrã integrado duplo de 27 polegadas em 4K, alimentado por um chip Snapdragon de topo, o 8295, e acompanhado de um head-up display.
Por enquanto, só para a China
O INOQI V é, para já, um exclusivo do mercado chinês, onde a concorrência entre fabricantes empurra a fasquia do design e da tecnologia para níveis impressionantes.
A Hyundai parece ter percebido que, para vencer na China, é preciso jogar com as mesmas armas dos locais, e a irreverência do IONIQ V pode agradar aos potenciais clientes.
Imagem: CarNewsChina
Neste artigo: Hyundai, Hyundai IONIQ V, IONIQ
Parece um prius antigo.
A mim, parece um PRIUS dos novos. Com frente de BZ4X.
https ://www.toyota.pt/carros/prius-plugin
Parece mesmo o Prius
Pelo menos não é um SUV, o que já não é pouco.
Podem voltar a contratar os designers dos anos 90, início de 2000 ?