Hyundai IONIQ 9: a sua segunda casa pode ter quatro rodas

O novo Hyundai IONIQ 9 foi pensado para quem sabe que o tempo passado dentro de um carro não é tempo perdido. Um interior que acolhe, servindo quase como uma segunda casa, que nos acompanha, independentemente do destino. E nós estamos, em Cascais, a testemunhar esta envolvência.

Juntamente com os premiados IONIQ 5 e 6, o IONIQ 9 desempenha um papel fundamental na ambição da Hyundai de construir uma gama completa de veículos elétricos, lançando 23 modelos sem emissões até 2030 para oferecer aos consumidores uma ampla variedade de opções.

O novo Hyundai IONIQ 9 procura transformar o conceito de habitáculo numa segunda casa, proporcionando um espaço em altura e para pernas excecional, mesmo na terceira fila, e um amplo interior "tipo sala de estar", segundo a própria marca.

Interior "tipo sala de estar"

Este novo modelo oferece um interior adaptável, concebido para satisfazer as diversas necessidades de cada passageiro, criando uma experiência única a bordo, verdadeiramente Built to Belong.

A maximização do potencial da Plataforma Modular Global Elétrica (em inglês, E-GMP) permite um piso totalmente plano e, em conjunto com uma distância entre eixos de 3,13 metros, a mais longa de qualquer modelo IONIQ até à data, eleva a amplitude do novo IONIQ 9 nas três filas a um novo patamar.

A consola deslizante Universal Island 2.0 melhora a funcionalidade interior, permitindo passar da primeira para a segunda fila pelo interior do carro.

Toda a consola pode deslizar até 190 mm, oferecendo opções de arrumação flexíveis, incluindo 5,6 litros na bandeja superior e 12,6 litros no compartimento deslizante inferior.

Com 5060 mm de comprimento, 1980 mm de largura e 1790 mm de altura, o novo Hyundai IONIQ 9 oferece uma generosa capacidade de bagageira com até 908 litros de espaço para bagageiras quando a terceira fila está rebatida e 338 litros com todos os bancos no seu lugar.

Com os bancos traseiros rebatidos, o volume de carga é de 2419 litros na versão de sete lugares. A bagageira dianteira oferece espaço de arrumação adicional de 52 litros nos modelos AWD, proporcionando arrumação extra para o uso diário.

Para garantir um conforto ideal em todas as condições, o IONIQ 9 está equipado com um sistema de climatização avançado com tecnologia de bomba de calor.

Conectividade e funcionalidade inteligentes

O novo Hyundai IONIQ 9 foi concebido para manter condutores e passageiros conectados, informados e entretidos com um sistema de infotainment de ponta, assistência baseada em IA e serviços digitais personalizados.

No centro do ecossistema digital do IONIQ 9 está o ecrã panorâmico curvo, que combina um painel digital de 12,3 polegadas e um ecrã tátil de infoentretenimento de 12,3 polegadas.

Esta configuração proporciona uma interface clara e centrada no condutor, que integra informações essenciais de condução, navegação e funcionalidades de entretenimento num único ecrã.

Pela primeira vez num veículo Hyundai, o Hyundai AI Assistant, equipado com ChatGPT, transforma a forma como os condutores interagem com o seu veículo, permitindo-lhe compreender e processar consultas complexas com facilidade, por forma a fornecer navegação em tempo real e assistência intuitiva.

Para mais conveniência e a higiene no dia a dia, o novo IONIQ 9 oferece uma bandeja de esterilização por UV, integrada no habitáculo do veículo.

Eficiência aerodinâmica e presença robusta

O novo IONIQ 9 representa uma evolução arrojada do ADN de design da Hyundai, combinando a eficiência aerodinâmica com uma presença robusta e esculpida.

Uma das suas características mais imediatas e marcantes é o exterior elegante e fluído, que destaca o compromisso da marca coreana em harmonizar uma estética futurista com um design aerodinâmico superior.

Construído com base na avançada arquitetura E-GMP da Hyundai, o IONIQ 9 combina a sua longa distância entre eixos com uma carroçaria aerodinâmica, que permite atingir um coeficiente de resistência aerodinâmica ultrabaixo de apenas 0,269 Cd, melhorando significativamente a eficiência e a autonomia.

Com vários elementos a trabalharem em conjunto, o IONIQ 9 maximiza a sua autonomia WLTP até aos 600 km.

Com uma seleção de seis cores exteriores, incluindo vários tons novos, os clientes podem personalizar o seu novo IONIQ 9 de acordo com o seu estilo. Para os clientes europeus, estão disponíveis as seguintes cores:

Sunset Brown Pearl (novo)

Celadon Grey/Metálico (novo)

Ionosphere Green Pearl (novo)

Abyss Black Pearl

Serenity White Pearl

Nocturne Grey/Metálico

Vamos ao que mais importa... o desempenho!

Disponível em Portugal na variante Long-Range com tração integral (AWD), o Hyundai IONIQ 9 surge equipado com dois motores elétricos separados, um em cada eixo, para uma tração e desempenho melhorados.

Além de completar a aceleração em 6,7 segundos com uma velocidade máxima de 200 km/h, o modelo Long-Range AWD acelera dos 80 aos 120 km/h em 4,8 segundos, em situação de ultrapassagem em autoestrada.

Para manter uma condução tranquila e confortável, o IONIQ 9 inclui amortecedores com autonivelamento, que se ajustam automaticamente às variações de carga, preservando a altura do veículo, a estabilidade e o conforto dos passageiros.

Este sistema funciona em conjunto com a vetorização dinâmica do binário, uma tecnologia que distribui a potência entre as rodas esquerda e direita do veículo para melhorar a manobrabilidade.

Para maior confiança em superfícies desafiantes, o IONIQ 9 oferece um Modo Terrain dedicado com perfis de condução predefinidos para neve, lama e areia.

A marca coreana priorizou um habitáculo silencioso e relaxante com a tecnologia Active Noise Cancelling-Road (ANC-R). De forma inédita num Hyundai, o ANC-R está integrado no sistema de som premium Bose de 14 altifalantes e neutraliza ativamente o ruído da estrada e do vento.

Com uma direção precisa, um sistema de suspensão refinado e uma dinâmica de condução inteligente, o IONIQ 9 proporciona uma experiência de condução sofisticada, mas envolvente.

E autonomia deste carro elétrico robusto?

O novo Hyundai IONIQ 9 está equipado com uma bateria de 110,3 kWh e a arquitetura E-GMP da Hyundai, oferecendo uma autonomia WLTP de até 600 km. Graças aos dois motores, o modelo oferece maior tração e desempenho dinâmico.

Graças à sua capacidade de carregamento ultrarrápido proveniente da sua arquitetura de 800 V, o IONIQ 9 consegue carregar de 10 a 80% em apenas 24 minutos, quando utiliza um carregador rápido de CC de 350 kW.

O IONIQ 9 suporta, também, carregamento de 400 V sem hardware adicional, garantindo flexibilidade em várias estações de carregamento.

Com a funcionalidade Vehicle-to-Load (V2L) disponível, este IONIQ 9 permite carregar dispositivos externos diretamente a partir do veículo, oferecendo conveniência adicional.

Por forma a otimizar ainda mais as viagens de longa distância, o IONIQ 9 inclui um planeador de percursos inteligente para veículos elétricos que otimiza as paragens para carregamento com base em dados em tempo real.

Segurança Avançada e ADAS

O novo Hyundai IONIQ 9 está equipado com o Hyundai SmartSense, um conjunto avançado de tecnologias de assistência ao condutor (ADAS) e de segurança concebido para aumentar a confiança, reduzir o stress e proporcionar maior comodidade em todas as viagens.

Estes sistemas inteligentes funcionam em conjunto para evitar colisões, melhorar a atenção do condutor e tornar a condução diária mais suave e segura. De entre eles, destaque para os seguintes:

Assistência à Prevenção de Colisões Frontais 2 (FCA 2);

Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem (LKA);

Assistência ao Seguimento da Faixa de Rodagem 2 (LFA 2);

Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA);

Blind-Spot View Monitor (BVM);

Aviso de Saída Segura (SEW) e Assistência à Saída Segura (SEA);

Alerta de Ocupantes Traseiros (ROA);

Assistência Inteligente ao Limite de Velocidade (ISLA);

Aviso de Atenção do Condutor (DAW);

Sistema Inteligente de Luzes Dianteiras (IFS);

Assistência à Prevenção de Colisões com Tráfego Traseiro (RCCA);

Aviso de Distância de Estacionamento (PDW);

Assistência Inteligente ao Estacionamento Remoto 2 (RSPA 2).

Além destes sistemas de assistência avançados, o IONIQ 9 está equipado com pré-tensores de cinto de segurança em todas as filas, exceto no banco central da segunda fila.

Disponibilidade e preço

O novo Hyundai IONIQ 9 está já disponível em Portugal, na versão Calligraphy, a partir de 62.500 euros (+IVA), incluindo:

7 anos de Garantia sem limite de quilómetros;

7 anos de Assistência em Viagem;

7 anos de Check-ups anuais gratuitos.

Inclui ainda 8 anos ou 160 mil quilómetros de garantia das baterias elétricas.