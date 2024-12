Hyundai IONIQ 5 bateu o recorde da maior variação de altitude alcançada por um elétrico

Conduzido pela equipa Evo India, o Hyundai IONIQ 5 registou uma variação de altitude total recorde de 5802 metros ao longo da sua viagem de mais de 4900 quilómetros pela Índia, de Umling La, em Ladakh, até Kuttanad, Kerala.

A tentativa para bater o recorde foi organizada pela Hyundai Motor India Limited (HMIL) e conduzida pela equipa profissional da Evo India, com o Hyundai IONIQ 5 a estabelecer um recorde: uma variação de altitude de 5802 metros.

A viagem começou no ponto de condução mais alto da Índia, Umling La em Leh Ladakh, localizado a 5799 m acima do nível do mar, e terminou em Kuttanad, Kerala, situado a três metros abaixo do nível do mar.

O feito foi realizado ao longo de 14 dias, com o percurso a cobrir uma distância de mais de 4900 quilómetros, com terrenos difíceis e condições climatéricas extremas, "demonstrando a resiliência, tecnologia e desempenho superior do Hyundai IONIQ 5", segundo a marca.

Estamos incrivelmente orgulhosos de ver o Hyundai IONIQ 5 fazer história ao alcançar o Guinness World Record para a maior variação de altitude protagonizada por um veículo elétrico. Este feito é um testemunho do compromisso inabalável da Hyundai com a inovação, a excelência tecnológica e a sustentabilidade. O desempenho do IONIQ 5 em condições tão extremas reflete a sua capacidade de engenharia e durabilidade. Na Hyundai, dedicamo-nos a ultrapassar os limites e a estabelecer novas referências na mobilidade elétrica, e este recorde reforça ainda mais a nossa visão de "Progresso para a Humanidade".

Afirmou Unsoo Kim, diretor-geral da Hyundai Motor India Limited.

O Hyundai IONIQ 5 foi desenvolvido com base na avançada Plataforma Modular Global Elétrica (E-GMP) e concebido para "redefinir as experiências de mobilidade inteligente".

Apresenta um design futurista e progressivo, inspirado no icónico PONY da Hyundai, como um passo revolucionário para uma nova era de mobilidade elétrica.

Equipado com uma bateria de 72,6 kWh, o IONIQ 5 proporciona uma autonomia excecional, além de segurança avançada e tecnologias inteligentes.

Segundo a Hyundai, o IONIQ 5 provou mais uma vez as suas capacidades, estabelecendo um novo padrão no segmento dos veículos elétricos, oferecendo uma combinação inigualável de desempenho, segurança, tecnologia e design.

A Hyundai afirma continuar empenhada em fornecer soluções de mobilidade avançadas e em moldar um futuro sustentável para todos.

