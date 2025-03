Homem pegou fogo a si próprio ao tentar queimar carregadores Tesla

Elon Musk recolhe muita animosidade e quem está a ser vítima deste ódio são os produtos das suas empresas. Como temos visto, há vários casos de carregadores Tesla incendiados, supostamente por mão criminosa. Agora, um incendiário queimou-se ao tentar destruir estas infraestruturas de carregamento.

Carregadores Tesla "contra-atacaram"

Um homem incendiou três carregadores Tesla numa estação de carregamento num parque de estacionamento na Carolina do Sul. Contudo, o karma apanhou-o rapidamente, e ficou queimado nesta sabotagem!

Os tempos são estranho e parece que o ódio contra um dos homens mais ricos do planeta tem aumentado. De tal forma que a Tesla tem estado a ser atacada devido ao facto do seu CEO, Elon Musk, ter enfurecido uma grande parte da população devido ao seu envolvimento com a administração Trump e ao seu comportamento nas redes sociais.

Estes ataques são, na sua maioria, protestos legais nas lojas da Tesla e apelos ao boicote da marca, mas também temos visto algumas ações ilegais, como vandalizar carros, lojas e estações de carregamento, por parte de alguns indivíduos e grupos mais extremistas.

Num novo exemplo, a polícia de North Charleston está à procura de um suspeito que queimou 3 Superchargers da Tesla na passada sexta-feira.

Procura-se “um homem branco com um casaco/capuz cinzento e uma máscara facial preta”. O suspeito pintou com spray “F*** Trump, viva a Ucrânia” junto à estação de carregamento.

Alegadamente, usou cocktails Molotov feitos em casa com garrafas de cerveja para queimar os carregadores.

O relatório da polícia refere que uma testemunha viu que o suspeito se incendiou a si próprio durante o fogo posto:

As testemunhas informaram que o suspeito tinha acidentalmente pegado fogo às suas próprias costas enquanto atacava os carregadores.

Conforme está descrito no relatório policial.

Os bombeiros responderam rapidamente e extinguiram o fogo, mas os três postos de Supercharger afetados tiveram de encerrar.

As autoridades investigam aquilo que parecem ser atos isolados, mas já com alguma relevância.