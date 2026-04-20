Hoje baixa o gasóleo e a gasolina! Saiba quanto vai pagar a menos

Hoje, segunda-feira, há boas notícias para quem precisa de abastecer o carro, especialmente se for a diesel. Os preços dos combustíveis baixaram e, no caso do gasóleo, terá algum impacto na carteira. Saiba já quanto vai pagar a menos.

Gasóleo baixa 11 cêntimos

Segundo a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na passada sexta-feira o preço médio do litro de gasóleo situava-se nos 2,077 euros, enquanto a gasolina apresentava um valor médio de 1,909 euros por litro.

Com a quebra de preço, o gasóleo simples deverá baixar para 1,976 euros por litro, ao passo que a gasolina simples 95 deverá registar uma ligeira descida para 1,908 euros por litro.

De relembrar que o Executivo decidiu reduzir em 1,5 cêntimos por litro o desconto aplicado ao ISP no gasóleo. Contas feitas, os portugueses poderiam poupar cerca de 13,2 cêntimos por litro de gasóleo, mas só vão poupar um pouco mais de 11 cêntimos - saber mais aqui.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.