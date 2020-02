Hacker cria dispositivo capaz de abrir carros em segundos

A segurança dos carros é algo em que as fabricantes do setor automóvel têm apostado. É verdade que a tecnologia também ajudou a criar sistemas de segurança mais simples de usar… mas também mais vulneráveis.

EvanConnect, é o nome do hacker que criou um dispositivo capaz de abrir carros em segundos. Veja o vídeo onde o hacker consegue abrir um carro e metê-lo em funcionamento.

A tecnologia é normalmente desenvolvida para auxiliar o ser humano nas mais diversas tarefas. No segmento automóvel as marcas têm adotado soluções que visam simplificar muitas ações, como, por exemplo, abrir ou trancar as portas do automóvel com uma simples “chave” sem fios…, no entanto, o número de carros que são roubados continua a ser preocupante.

As técnicas de roubo são muitas, mas um hacker criou um dispositivo que consegue abrir qualquer carro em poucos segundos. O dispositivo consiste numa caixa com um antena que emite em determinadas frequências. A caixa tem um pequeno ecrã onde é possível ver várias opções de escolha.

Hacker consegue abrir jipe com dispositivo

Para mostrar que o equipamento funciona mesmo, o hacker desligou-o e recebeu a indicação que a chave não tinha sido detetada. Nesse momento voltou a ativar o equipamento e conseguiu mesmo ligar o veículo. De referir que este processo foi realizado em poucos segundos e sem grande complexidade.

EvanConnect referiu ao site Motherboard que nunca roubou nenhum carro. No entanto, ele vende este tipo te tecnologia para clientes em diversos países. O equipamento de EvanConnect é também usado para analisar a segurança de algumas marcas.

Leia também…