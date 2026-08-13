H50a, H50b, H51a e H51b: que sinais de trânsito são estes?

Há sinais de trânsito que vemos regularmente nas estradas portuguesas, mas outros passam praticamente despercebidos. É o caso dos H50a, H50b, H51a e H51b, quatro sinais de informação. Sabe o que significam?

Estes sinais fazem parte da sinalização prevista no Regulamento de Sinalização do Trânsito e têm uma função particularmente importante em locais como túneis e outras infraestruturas rodoviárias onde existam vias de evacuação.

H50a e H50b: onde está a saída de emergência?

Os sinais H50a e H50b indicam a localização de uma saída de emergência, fornecendo também informação sobre a direção e a distância até à saída de emergência mais próxima.

A diferença entre as duas versões está essencialmente na orientação da indicação, permitindo adaptar o sinal à localização da saída e ao sentido em que o condutor ou utilizador se desloca.

São, por isso, sinais particularmente relevantes em túneis, onde uma saída de emergência pode permitir abandonar rapidamente a zona afetada em caso de acidente, incêndio ou outra situação de perigo.

H51a e H51b: atenção à distância

Os sinais H51a e H51b têm igualmente a função de indicar uma saída de emergência, mas são utilizados à distância da própria saída.

O Regulamento determina especificamente que estes dois sinais devem ser colocados à distância indicada no próprio sinal.

Na prática, funcionam como uma espécie de pré-aviso, permitindo saber antecipadamente onde se encontra a próxima saída de emergência e em que direção devemos seguir.

Apesar de todos terem a mesma finalidade geral — indicar saídas de emergência —, as quatro variantes permitem representar diferentes situações de localização e orientação.

Sinal Função

H50a Indica uma saída de emergência e a direção/distância até à saída

H50b Indica uma saída de emergência e a direção/distância até à saída

H51a Pré-aviso de uma saída de emergência, colocado à distância indicada

H51b Pré-aviso de uma saída de emergência, colocado à distância indicada

A legislação portuguesa agrupa expressamente os quatro sinais na categoria “Saída de emergência”.