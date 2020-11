Os carros elétricos chegaram para conquistar o mundo automóvel. A Tesla é talvez o nome mais sonante, mas não está sozinha na corrida, muito pelo contrário. A Porsche com o seu elétrico Porsche Taycan quer destacar-se neste segmento e agora tem mais um motivo para se orgulhar.

O Porsche Taycan acaba de entrar para o Guinness World Record com um drift incrível de 55 minutos. Veja o vídeo.

Drift de 55 minutos e 42 km

A Porsche pôs o seu elétrico à prova num desafio de cortar a respiração e um sonho para os amantes das corridas de carros. O Porsche Taycan esteve a ser avaliado pela equipa do Guinness World Record com um drift que durou 55 minutos e que rodou 42 km.

Com estes números, com Dennis Retera, instrutor de condução da Porsch, o carro elétrico da marca entrou para o livro dos recordes mundiais.

O Taycan elétrico com tração real utilizado está disponível em duas versões, de 402 ou 469 cavalos, com baterias de 79,2 kWh ou 93,4 kWh, mas neste caso em concreto a marca não especificou qual o modelo utilizado.

O recorde foi batido no centro de Hockenheimring da Porsche, com um drift em círculo, em torno de uma rotunda de 200 metros. Em concreto, foram contadas 210 voltas.

Para não prejudicar a qualidade dos pneus durante a prova, a pista estava a ser constantemente molhada, permitindo também uma derrapagem a velocidade menor.

Como fazer um drift num Porsche Taycan

Dennis Retera disse que com o sistema de estabilidade de direção desligado, o deslizamento é feito de forma extremamente fácil neste carro, neste modelo em concreto. Sublinhou, no entanto, os drifts foram bastante cansativos, principalmente do ponto de vista da concentração considerando o que tinha que ser feito com aquelas condições de piso molhado.

A definição por parte do Guinness World Record refere que o Drift acontece quando um diferencial de velocidade entre duas rodas acionadas no veículo e a sua velocidade no solo.

De referir, por fim, que este é o primeiro recorde do género com carros elétricos que consta do Guinness World Record.