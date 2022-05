Grupo Hyundai aposta nos motores elétricos EMR4 mais leves e eficientes

Atualmente, o grupo Hyundai tem das melhores ofertas de veículos elétricos. Recentemente vimos o prémio carro mundial do ano ser atribuído ao IONIQ 5, além de outros méritos relacionados com a versão 100% elétrica. O futuro parece ser ainda mais promissor, depois do grupo sul-coreano ter feito uma das maiores compras de motores elétricos. Conforme foi dado a saber, a partir de 2024, o grupo Hyundai apostará numa nova tecnologia de motores.

A Vitesco Technologies conseguiu um contrato de 2 mil milhões de euros para fornecer a sua nova geração de transmissão por eixo EMR4 (Electronics Motor Reducer) ao Grupo Hyundai Motor.

Hyundai: Novos motores elétricos serão mais eficientes

O Grupo Hyundai emergiu como um dos principais atores na mobilidade elétrica global. Com uma gama cada vez maior de veículos elétricos, os sul-coreanos esforçam-se constantemente por melhorar os produtos que já estão a ser utilizados como referência.

De olho nos próximos anos, o Grupo Hyundai e a Vitesco assinaram um acordo ao abrigo do qual o construtor de automóveis irá equipar os novos e mais avançados motores elétricos da empresa alemã, os novos motores EMR4.

Com um contrato de 2 mil milhões de euros, os primeiros veículos a serem equipados com os novos grupos motopropulsores serão vistos a partir de 2024. Destinados aos segmentos B e C globais, Hyundai e KIA já estão a trabalhar no desenvolvimento dos seus novos modelos.

O grupo asiático utilizará os motores 3 em 1 com 160 kW (218 cv) de potência, superando assim o desempenho das unidades atuais que não excedem 150 kW (204 cv). Os blocos EMR4 irão substituir o EMR3, melhorando o alcance e os números de desempenho.

Enquanto a plataforma E-GMP do Grupo Hyundai opera a 800 volts, os motores EMR4 operam apenas a 400 volts, pelo que a Vitesco fornecerá os inversores fechados, embora estes não sejam utilizados em toda a gama, uma vez que a Hyundai e a KIA têm reiterado constantemente que utilizarão esquemas de 400 volts para alguns dos seus modelos, principalmente nos segmentos B e C, os primeiros a utilizar os novos grupos motopropulsores a partir de 2024.

EMR4 é um motor "3 em 1"

Apesar da Hyundai e a KIA oferecerem apenas o bloco EMR4 na gama de potência média, graças às suas novas especificações, a Vitesco poderá cobrir uma gama de potência entre 80 e 230 kW com o seu novo motor, entre 109 e 313 cv. Esta é uma gama muito mais vasta do que a atualmente oferecida pelos motores EMR3, que variam de 120 a 150 kW.

Este não é o único ganho, pois há também uma redução no tamanho do bloco, o que facilita a integração, e também uma melhor eficiência, o que se deve traduzir num aumento do alcance.

A melhoria do desempenho e eficiência é conseguida através da utilização de semicondutores feitos de carboneto de silício (SiC). O tamanho menor também se traduz num peso inferior, até 25% em relação aos blocos EMR3.

Com diferentes configurações disponíveis, quer seja inversor de potência ou potência superior, ou inferior, todos os motores EMR4 serão fabricados na mesma linha de montagem, principalmente na fábrica de Tianjin da Vitesco Technologies na China, para além de outros locais.

Estamos orgulhosos de contribuir para a plataforma de veículos elétricos da Hyundai Motor Group com esta atrativa transmissão por eixo. Esta ordem confirma-nos mais uma vez a nossa estratégia, com um enfoque muito precoce na mobilidade elétrica.

Disse Andreas Wolf, CEO da Vitesco, na cerimónia de apresentação e assinatura.

Leia também: