Graças a incentivos, vendas da Tesla aumentam no seu mercado mais importante

O ocidente tem condenado os apoios chineses às fabricantes, atribuindo-lhes o mérito do crescente sucesso das suas marcas. Contudo, foi graças aos incentivos que implementou que a Tesla conseguiu aumentar as suas vendas, na China.

A China é o mercado mais importante para a estratégia da Tesla, sendo o mais relevante, globalmente, em matéria de carros elétricos. Considerando o crescimento das marcas domésticas, as estrangeiras têm de ser criativas, visando ultrapassá-las.

Com dificuldades documentadas ao longo do ano, a Tesla pretende entregar um número recorde de mais de 515.000 veículos no quarto trimestre, para que as suas vendas não diminuam, considerando os números do ano todo. Este valor representa cerca de 30.000 veículos a mais do que no último trimestre recorde da fabricante, o quarto trimestre de 2023.

Segundo o Car News China, os dados de seguros mais recentes são relativos a novembro e apontam para que a Tesla entregue pouco menos de 70.000 veículos, num aumento significativo relativamente ao ano anterior:

Espera-se que os resultados internos sejam animadores em dezembro, devido aos incentivos em vigor. Recentemente, a Tesla introduziu um novo desconto de 10.000 yuan (cerca de 1310 euros) para o Model Y, o seu veículo mais popular, se os clientes quiserem a entrega até ao final de dezembro.

Além deste incentivo da Tesla, a China assegura outro de 20.000 yuan (cerca de 2620 euros) para as pessoas que trocam os seus veículos mais antigos e com emissões mais elevadas por um carro elétrico.

Este incentivo desaparecerá no próximo ano, o que motiva as vendas de veículos elétricos no final deste.