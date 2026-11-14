Governo volta a mexer no ISP! Desconto nos combustíveis é reduzido a partir de segunda-feira

O Governo voltou a atualizar o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP). A Portaria n.º 501-A/2026/1, publicada esta sexta-feira em Diário da República, estabelece novas taxas para a gasolina e o gasóleo, que entram em vigor a 16 de novembro.

A alteração surge numa altura em que está prevista uma descida dos preços dos combustíveis, levando o Executivo a reduzir o desconto extraordinário aplicado através do ISP.

Qual passa a ser o valor do ISP?

De acordo com a nova portaria, as taxas unitárias do ISP para Portugal continental passam a ser as seguintes:

Combustível ISP por 1000 litros Gasolina sem chumbo 459,95 € Gasóleo rodoviário 279,79 €

Estes valores incluem a consignação de serviço rodoviário, que corresponde a 87 euros por cada 1000 litros na gasolina e 111 euros no gasóleo.

Comparativamente com as taxas anteriores, o ISP aumenta 1,57 euros por 1000 litros na gasolina e 10,20 euros por 1000 litros no gasóleo.

Desconto extraordinário também é reduzido

A portaria estabelece igualmente os novos valores do desconto extraordinário e temporário no ISP, criado para devolver aos consumidores a receita adicional de IVA resultante do aumento dos preços dos combustíveis.

A partir de 16 de novembro, os descontos passam a ser:

Gasolina: 37,57 euros por cada 1000 litros.

37,57 euros por cada 1000 litros. Gasóleo: 81,81 euros por cada 1000 litros.

Nos postos de abastecimento, a redução global identificada como «Redução do ISP+IVA» passa a ser de 18,9 cêntimos por litro na gasolina e 21,4 cêntimos por litro no gasóleo.

Na semana anterior, estes valores eram de 19,1 e 22,7 cêntimos por litro, respetivamente.