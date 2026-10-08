Governo vai voltar a dar apoios à compra de carros elétricos em 2027

Os apoios à compra de carros elétricos vão regressar em 2027. O Governo prevê novos incentivos no próximo ano, depois de as verbas disponíveis em 2026 terem esgotado rapidamente.

Os portugueses que estejam a pensar comprar um carro elétrico poderão voltar a contar com um apoio do Estado em 2027. O Orçamento do Estado para o próximo ano prevê novos incentivos à aquisição de veículos de emissões nulas, dando continuidade à política de promoção da mobilidade elétrica.

A confirmação surge depois de, em 2026, os apoios destinados à compra de veículos elétricos por particulares terem registado uma procura muito elevada. A segunda fase do programa disponibilizou 10 milhões de euros através do Fundo Ambiental, mas as candidaturas ficaram limitadas à dotação disponível.

Quanto poderá receber quem comprar um carro elétrico?

Para já, não são conhecidos os valores dos incentivos que estarão disponíveis em 2027, nem as condições definitivas para acesso ao programa.

Nas edições anteriores, o apoio para particulares chegou aos 4.000 euros para a compra de um veículo ligeiro de passageiros 100% elétrico, estando sujeito a determinadas condições.

No programa de 2025/2026, por exemplo, eram elegíveis veículos com um preço até 38.500 euros, incluindo IVA e despesas associadas. Para veículos com mais de cinco lugares, o limite subia para 55.000 euros. Era também exigido o abate de um veículo a combustíveis fósseis com mais de 10 anos.

Estas regras, contudo, não devem ser assumidas como válidas para 2027. O novo aviso terá de definir os critérios, valores e condições aplicáveis.

Para Luís Santiago Pinto, Co-founder & CEO da Powerdot, “2027 deve ser um ano de consolidação da transição para a mobilidade elétrica, e não de mudança abrupta de regras. Portugal tem conseguido avançar rapidamente e é importante preservar a confiança de consumidores, empresas e operadores”.

Apoios esgotam rapidamente

A elevada procura pelos incentivos tem sido uma constante. Em 2025, o Governo disponibilizou uma dotação global de 17,6 milhões de euros para veículos de emissões reduzidas, incluindo até 4.000 euros para particulares que adquirissem um automóvel 100% elétrico elegível.

Já em junho de 2026, foi disponibilizada uma nova dotação de 10 milhões de euros para a aquisição de veículos de emissões nulas. As candidaturas eram analisadas por ordem de submissão e estavam limitadas à verba disponível.

O resultado demonstra que existe uma procura significativa por este tipo de incentivo, sobretudo quando está em causa uma redução de vários milhares de euros no preço final de um automóvel.