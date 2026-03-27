Governo vai manter o desconto extraordinário do ISP, apesar da descida dos combustíveis

Apesar da descida do preço dos combustíveis prevista para a próxima semana, o Governo português vai manter o desconto extraordinário do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP).

Após vários aumentos consecutivos, os preços dos combustíveis em Portugal deverão descer na próxima semana.

Conforme informámos, a gasolina poderá descer 2,5 cêntimos por litro e o gasóleo deverá ficar mais barato 0,5 cêntimo.

Segundo o Governo, num comunicado, "existindo a perspetiva de que na próxima semana se irá registar uma ligeira descida do preço do gasóleo rodoviário e da gasolina, o Governo decidiu manter o valor do desconto extraordinário e temporário no ISP em vigor".

Em causa está um "desconto real" de 9,4 cêntimos por litro no caso do gasóleo e de 5,1 cêntimos por litro no caso da gasolina.

Assim, na próxima semana, continuará a aplicar-se uma redução das taxas de ISP de 7,6 cêntimos por litro no gasóleo rodoviário e de 4,1 cêntimos por litro na gasolina sem chumbo.

Escreveu o Ministério das Finanças, no mesmo comunicado.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.