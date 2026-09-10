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Governo está a usar dados financeiros dos cidadãos para decidir quem é parado no trânsito

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Pedro says:
    10 de Setembro de 2026 às 18:22

    Se serviu para identificar um narcotraficante, cumpriu o objetivo. O problema é que um estado de suspeita permanente também irá criar falsos suspeitos. Eu como cidadão, sentir-me ofendido se fosse investigado sem qualquer motivo para tal, porque toda a investigação tem implícita a devassa da sua vida privada. Quantro à última parte do artigo, não concordo de todo. Em portugal existem vários números de identificação consoante o serviço público mas, atualmente a finanças sabem qual o nosso número de identificação civil, a segurança social sabe o nosso número de contribuinte, e assim sucessivamente. A interoperalidade entre serviços da administração pública caminha a passos largos para uma uniformização como se existisse um único número de identificação. Tal só não é implementado porque seria uma tremenda dor de cabeça a nível administrativo.

    Responder
  2. Eu says:
    10 de Setembro de 2026 às 18:22

    A comunidade Bitcoin está farta, mas tão farta de avisar para acontecimentos desta natureza que o povo continua a assobiar para o lado como se não fosse nada com eles. Foi por isso que escolhi comprar e não declarar.
    No México mataram uma família inteira por causa de fuga de dados financeira. Na França roubos violentos a detentores de cripto.
    Não vou de certeza esperar pela mesma sorte.
    Não declarem nada as finanças.
    Os seus dados financeiros são a sua liberdade. Divulgar é colocar um alvo em si e na sua família.

    Responder
  3. Euclides says:
    10 de Setembro de 2026 às 18:42

    Parece algo fora do normal, mas não é. No Brasil e na Inglaterra já se usam esse método há muito tempo.

    Responder

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