Governo descongela taxa de carbono e trava descida do preço dos combustíveis

Com o descongelamento da taxa de carbono, o preço dos combustíveis vai descer esta semana, mas não tanto quanto estava previsto. Pela segunda vez no espaço de três semanas, os preços do gasóleo e gasolina não corresponderão aos previstos na sexta-feira.

O Governo decidiu, este domingo, descongelar a taxa de carbono novamente. Isto significa que vai haver um aumento do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) e, por conseguinte, a descida do preço dos combustíveis será inferior ao previsto.

O Ministério das Finanças tomou a mesma decisão no final de agosto, anulando a descida prevista para a segunda-feira seguinte. Recorde-se que a taxa de carbono foi congelada em 2021, numa altura em que os preços praticados era muito altos.

Previsões apontam que o gasóleo pode não descer

Segundo avançado pela imprensa, a Portaria foi publicada este domingo à tarde, fazendo descer o desconto de 83,52 € para 74,43 €/tonelada de CO2. Isto implica um aumento no ISP de cerca de 1,5 cêntimos.

Assim sendo, em vez de descer quatro cêntimos, o litro da gasolina fica pouco mais de dois cêntimos e meio mais barato; e o gasóleo deverá descer apenas meio cêntimo, em vez dos dois cêntimos previstos.

Algumas previsões citadas pela SIC Notícias apontam que, com o descongelamento da taxa de carbono, o preço do gasóleo pode mesmo não mudar relativamente à semana passada.