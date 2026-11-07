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Combustíveis: Governo ajusta desconto no ISP. O que acontece a partir de segunda-feira?

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O Governo decidiu ajustar o desconto extraordinário e temporário aplicado ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP). A medida entra em vigor na próxima segunda-feira, 9 de novembro, numa altura em que se prevê uma descida significativa dos preços dos combustíveis em Portugal.

Governo ajusta desconto no ISP nos combustíveis. O que acontece a partir de segunda-feira?

Combustíveis: Desconto no ISP é ajustado

De acordo com a portaria publicada em Diário da República, o Executivo decidiu reduzir o desconto extraordinário no ISP, tendo em conta a previsão de descida dos preços da gasolina e do gasóleo.

A partir de segunda-feira, os descontos passam a ser de 92,01 euros por cada 1000 litros de gasóleo e de 39,14 euros por cada 1000 litros de gasolina.

Este mecanismo extraordinário foi implementado para compensar o aumento da receita fiscal de IVA resultante da subida dos preços dos combustíveis, num contexto de instabilidade geopolítica e de pressão sobre os mercados petrolíferos.

A medida mantém-se enquanto os preços dos combustíveis estiverem mais de 10 cêntimos acima dos valores registados na semana de 2 a 6 de março.

Governo ajusta desconto no ISP nos combustíveis. O que acontece a partir de segunda-feira?

Gasóleo e gasolina vão ficar mais baratos

Apesar da redução do desconto no ISP, os preços dos combustíveis deverão descer significativamente na próxima semana.

Segundo as previsões, são esperadas as seguintes descidas:

  • Gasóleo: menos 11 cêntimos por litro;
  • Gasolina: menos 12,5 cêntimos por litro.

Caso estas previsões se confirmem, o preço médio do gasóleo deverá situar-se nos 2,095 euros por litro, enquanto a gasolina deverá passar para 1,876 euros por litro.

Os valores finais poderão variar consoante o posto de abastecimento e a localização.

A evolução dos preços continuará a depender das cotações internacionais do petróleo, dos custos de refinação e da política fiscal aplicada pelo Governo.

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Autor: Pedro Pinto
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