GM revela sistema “mãos livres” capaz de lidar com 95% dos cenários

Os sistemas de condução autónoma têm sido um tema frequente e há já fabricantes a tentar desenvolver o seu próprio. Embora a Tesla seja a que mais dá que falar neste campo, parece que a General Motors (GM) também está a jogar as suas cartas.

A fabricante de automóveis revela um sistema “mãos livres” que responde com sucesso a 95% de todos os cenários de condução.

Durante o seu evento para investidores, a GM revelou um novo, avançado e mais capaz sistema de assistência à condução “mãos livres”, chamado Ultra Cruise. Este deverá estar disponível em 2023 e será capaz de lidar, conforme anunciou a fabricante, com 95% dos cenários de condução.

Eventualmente, poderá ser utilizado em todas as estradas pavimentadas dos Estados Unidos da América e do Canadá, aproximando a GM do seu objetivo de estar associada a zero acidentes e zero congestionamentos.

De acordo com o comunicado de imprensa da GM, o Ultra Cruise será capaz de mudar de via automaticamente, fazer curvas à esquerda e à direita, obedecer aos sinais de trânsito, evitar obstáculos, estacionar, usando uma variedade de câmaras, radar e sensores LiDAR, e respeitar as velocidades. Por outro lado, de acordo com Jason Ditman, engenheiro chefe da GM, o sistema não funcionará em rotundas, uma vez que se trata de uma situação de condução complicada.

Aquando do seu lançamento, em 2023, o sistema da GM funcionará em 3.2 milhões de quilómetros de estradas norte-americanas, incluindo autoestradas e localidades. Posteriormente, o sistema irá abranger 5.5 milhões de quilómetros de estradas alcatroadas.

Conforme realça a GM, apesar das capacidades que dotam o Ultra Cruise, este é um sistema de nível 2, e não de nível 4 – ou seja, não é totalmente autónomo. Ainda assim, quando a intervenção do condutor for necessária, surgirá uma barra de luz no volante que irá informá-lo, bem como uma assistente de voz.

A GM não revelou quanto é que os consumidores terão de pagar para ter acesso ao Ultra Cruise nos seus automóveis, sendo incerto se se tratará de uma quantia única, ou de assinatura.