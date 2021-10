Gigafactory 4 já abriu e Elon Musk afirma que os Teslas podem sair no próximo mês

Em 2019, estava a ser confirmado o local de construção da quarta fábrica da Tesla, a Gigafactory 4. A empresa de Elon Musk acabou por escolher Berlim como primeira cidade europeia para a produção dos seus carros elétricos.

Depois de dois anos de trabalho, a Tesla abriu finalmente a sua fábrica na Alemanha, e os primeiros carros deverão sair da linha de produção já no próximo mês.

No dia 9 de outubro, em Gruenheide, na Alemanha, Elon Musk afirmou que os primeiros Teslas poderiam sair da Gigafactory 4 já no próximo mês, acrescentando que a produção em volume poderia levar muito mais tempo a atingir.

O CEO da Tesla espera conseguir luz verde nas próximas semanas para iniciar a produção no local. A última consulta sobre as preocupações do público relativamente ao local encerra no dia 14 de outubro, após o que o Ministério do Ambiente decidir. Contudo, o ministro da economia de Brandenburg colocou a hipótese de a fábrica obter aprovação para funcionar a 95%.

Produção em volume será difícil de atingir

Iniciar a produção é bom, mas a produção em volume é a parte difícil. Vai demorar mais tempo a atingir a produção em volume do que a construção da fábrica.

Disse Elon Musk, num festival no local da fábrica.

Acrescentou ainda que a produção em volume atingiria 5.000 ou "espera-se que 10.000" veículos por dia, e que as células de bateria seriam aí fabricadas em volume até ao final do próximo ano. Também defendeu a fábrica contra os críticos do seu impacto ambiental, dizendo que utilizava relativamente pouca água e que a produção de células de bateria era sustentável.

Alguns residentes locais e grupos ambientalistas estão descontentes com a abordagem de Elon Musk, que, segundo eles, é contrária à cultura empresarial alemã. Manu Hoyer, que liderou um pequeno protesto dos locais que se opõem ao projeto por razões ambientais, afirmou que o CEO irá poluir a água potável.

Investimentos redondos da Tesla de Elon Musk

A Tesla apresentou planos para investir 5 mil milhões de euros numa fábrica de baterias com capacidade de 50 GWh ao lado do local, ultrapassando a Volkswagen que planeava uma capacidade de 40GWh em Salzgitter.

Mas nem tudo é perfeito. Elon Musk disse que a Tesla estava preocupada em não conseguir o recrutamento suficiente de pessoal para operar na nova fábrica, apelando a que as pessoas de "toda a Europa" se candidatassem.