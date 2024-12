General Motors EV1: o pioneiro elétrico que foi silenciado há 25 anos

Foi o primeiro carro elétrico produzido em massa e uma aposta que a General Motors acabou por não levar por diante. Em 1999, há precisamente 25 anos, cessava o programa EV1. Mas a semente da eletrificação ficou semeada.

Carros elétricos: uma história feita de histórias

A década de 1990 marcou um ponto de viragem na indústria automóvel com o surgimento do General Motors EV1, o primeiro veículo elétrico moderno produzido em massa por um grande fabricante.

Este automóvel revolucionário prometia redefinir a mobilidade urbana, oferecendo uma alternativa sustentável aos veículos a combustão interna. No entanto, apesar do entusiasmo inicial e da satisfação dos utilizadores, a General Motors (GM) decidiu encerrar abruptamente o programa EV1, levantando inúmeras questões sobre as verdadeiras razões por detrás desta decisão.

O EV1 nasceu como resposta direta ao California Air Resources Board (CARB), que em 1990 estabeleceu regulamentos exigindo que os fabricantes de automóveis comercializassem veículos de emissão zero para reduzir a poluição atmosférica no estado da Califórnia.

A GM, buscando posicionar-se como líder em tecnologia inovadora, lançou o Impact, um protótipo de veículo elétrico apresentado no Salão Automóvel de Los Angeles em 1990.

O impacto positivo e o interesse gerado pelo protótipo levaram ao desenvolvimento do EV1.

Características Inovadora

Lançado em 1996, o EV1 era um coupé de dois lugares com design aerodinâmico e futurista. Algumas das suas características são muito do que hoje se faz neste domínio.

Propulsão elétrica: Equipado com um motor elétrico de indução AC que produzia cerca de 137 cavalos de potência.

Baterias: Inicialmente utilizava baterias de chumbo-ácido, posteriormente atualizadas para baterias de níquel-hidreto metálico, aumentando a autonomia.

Autonomia: Com as baterias melhoradas, o EV1 podia percorrer entre 100 a 160 quilómetros com uma única carga, dependendo das condições de condução.

Carregamento: O veículo podia ser carregado em estações especiais instaladas nas residências dos utilizadores ou em locais públicos.

A GM optou por não vender o EV1 diretamente ao público. Em vez disso, oferecia o veículo através de um programa de leasing em áreas selecionadas da Califórnia e do Arizona.

Esta abordagem permitia à GM manter o controlo sobre os veículos e recolher dados valiosos sobre o desempenho e a satisfação dos utilizadores.

Os condutores do EV1 expressaram altos níveis de satisfação, elogiando a condução silenciosa, a aceleração instantânea e a ausência de emissões poluentes. O veículo rapidamente ganhou um grupo dedicado de entusiastas que apreciavam não só a inovação tecnológica, mas também o potencial ambiental do automóvel.

Fim do programa

Apesar do sucesso entre os utilizadores, em 1999 a GM anunciou o fim do programa EV1. Todos os veículos foram recolhidos no final dos contratos de leasing e, em vez de serem vendidos ou continuarem em circulação, a maioria foi destruída ou enviada para museus com a condição de nunca mais serem conduzidos.

A decisão da GM gerou controvérsia e indignação entre os utilizadores do EV1 e defensores do meio ambiente. O documentário "Who Killed the Electric Car?" (2006) explorou em profundidade as circunstâncias que rodearam o fim do EV1, sugerindo que uma combinação de interesses corporativos e políticos contribuiu para o desaparecimento do veículo.

O legado do EV1 é complexo. Por um lado, representa um exemplo precoce do potencial dos veículos elétricos e inspirou futuras inovações no setor automóvel. Por outro, a sua retirada abrupta do mercado é vista como uma oportunidade perdida na transição para formas de transporte mais sustentáveis.

Leia também: