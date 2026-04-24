Geely estreia-se em Portugal já em maio. Conheça os dois modelos eletrificados!

A estreia da Geely, em Portugal, está marcada para maio, com dois modelos eletrificados: um SUV 100% elétrico com autonomia até 430 e um SUV Super Hybrid plug-in com autonomia máxima combinada total de 1055 km.

Depois de o véu ter sido ligeiramente levantado, no início deste mês, já é conhecida a data em que a marca chinesa Geely vai entrar oficialmente no mercado português, trazendo tecnologia de ponta, segurança comprovada e uma aposta clara na eletrificação acessível.

A estreia acontece já em maio, com dois modelos prontos para o dia a dia: o totalmente elétrico Geely E5 e o híbrido plug-in Starray EM-i.

Ambos chegam com um argumento difícil de ignorar: cinco estrelas nos testes Euro NCAP.

Geely E5: o novo SUV 100% elétrico

O novo Geely E5 é um SUV compacto totalmente elétrico, construído sobre a nova arquitetura inteligente GEA.

Conta com um motor elétrico que produz 160 kW (218 cv) de potência máxima e tração dianteira, alimentado por uma bateria LFP de 60,22 kWh.

O resultado é uma autonomia combinada de até 430 km (WLTP), garantindo um equilíbrio perfeito entre conforto e performance.

No interior, o E5 privilegia a facilidade de utilização, com um sistema de infoentretenimento rápido e conectividade total.

O habitáculo foi desenhado para ser espaçoso e confortável, utilizando materiais de qualidade. No capítulo da segurança, o modelo inclui os mais recentes assistentes de condução e proteção ativa.

Starray EM-i: Versatilidade Híbrida Plug-in

Para quem procura versatilidade sem limites de distância, o Starray EM-i é um SUV Super Hybrid Plug-in (PHEV) com total foco na eficiência.

O sistema propulsor foi otimizado para manter consumos baixos, permitindo uma autonomia máxima combinada de até 1055 km (WLTP) e um consumo anunciado de 1,4 L/100 km.

Com um design robusto e linhas marcantes, o novo Starray EM-i combina um exterior imponente com um interior moderno e tecnológico.

Tal como o Geely E5, vem equipado com um pacote completo de segurança e ajuda à condução, reforçando o compromisso da Geely com a proteção de quem viaja a bordo.

Geely conta com plataformas, design e desenvolvimento próprio

A Geely baseia o seu crescimento num investimento constante em Investigação e Desenvolvimento (I&D). Este trabalho resulta em tecnologias e plataformas próprias, que permitem criar automóveis mais eficientes, inteligentes e adaptados às exigências europeias.

Mais do que apenas fabricar veículos elétricos, a Geely aposta numa mobilidade mais sustentável e numa ligação fluida entre o condutor e o veículo, através de sistemas digitais de infoentretenimento de fácil utilização que facilitam o quotidiano.

Com o arranque das vendas a nível nacional em maio, a Geely inicia uma etapa importante da sua expansão na Europa, escolhendo Portugal como um mercado estratégico para demonstrar a qualidade da sua nova geração de modelos eletrificados.