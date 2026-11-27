A Geely continua a consolidar a sua presença em Portugal, apenas dois meses após o lançamento oficial da marca no nosso país. A rede conta já com 22 pontos de venda e prevê cobrir a totalidade do território nacional até ao final de 2027.

A Geely está a consolidar a sua presença no mercado português, com a abertura dos primeiros concessionários e pontos de venda em várias regiões do país. Apenas dois meses após o lançamento oficial da marca, em setembro, a rede conta já com 22 pontos de venda, assegurando cerca de 95% de cobertura do território nacional.

O plano de expansão prevê alcançar a totalidade do território português até ao final de 2027, reforçando progressivamente a proximidade aos clientes.

Rede de concessionários abrange várias regiões

A rede Geely está presente em diversas localidades de Portugal continental e dos Açores:

Região Localidades Lisboa e Vale do Tejo Almada, Caldas da Rainha, Cascais, Loures, Santarém, Sintra e Torres Vedras Norte Porto, Braga, Famalicão, Gaia, Guimarães, Santa Maria da Feira, Viana do Castelo e Vila Real Centro Aveiro, Fundão e Leiria Alentejo Beja, Évora e Portalegre Açores Ponta Delgada

Parte integrante do plano de expansão da Geely em Portugal, apoiado pela experiência da Salvador Caetano, os concessionários e pontos de venda permitem aos clientes não apenas conhecer de perto a marca, mas também realizar test-drives e contactar com a oferta de modelos eletrificados, beneficiando de serviços comerciais e de pós-venda especializados.

Três modelos eletrificados disponíveis

Em Portugal, a gama Geely é composta por três propostas eletrificadas, pensadas para diferentes necessidades:

O novo Geely E2 é um modelo 100% elétrico, ágil, versátil e fácil de conduzir, pensado para a utilização urbana.

é um modelo 100% elétrico, ágil, versátil e fácil de conduzir, pensado para a utilização urbana. O SUV elétrico Geely E5 de segmento superior é construído sobre a plataforma inteligente GEA, e anuncia até 430 km de autonomia WLTP, combinando espaço, tecnologia e conforto para o dia a dia e viagens mais longas.

de segmento superior é construído sobre a plataforma inteligente GEA, e anuncia até 430 km de autonomia WLTP, combinando espaço, tecnologia e conforto para o dia a dia e viagens mais longas. O Starray EM-i, a alternativa híbrida plug-in da marca, está equipado com a tecnologia Super Hybrid, e anuncia uma autonomia combinada de até 1055 km WLTP e um consumo de 1,4 l/100 km.

Segundo a Geely, os três modelos partilham o foco na segurança, eficiência e fiabilidade, destacando-se as cinco estrelas alcançadas pelos modelos da marca nos testes Euro NCAP.

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