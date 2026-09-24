Geely entra em Portugal com o “compacto elétrico mais vendido do mundo”. Já há preço!

A Geely assinalou hoje, 24 de setembro, o seu lançamento oficial em Portugal, num evento realizado em Vila Nova de Gaia. Numa estreia absoluta, a marca introduziu o novo Geely E2, um modelo 100% elétrico com até 345 km de autonomia WLTP, que se junta aos SUV Geely E5 e Starray EM-i, já comercializados no mercado nacional.

Num evento realizado em Vila Nova de Gaia, sob a égide da Salvador Caetano, a Geely apresentou-se oficialmente ao mercado nacional. O momento central foi a apresentação, pela primeira vez em Portugal, do novo Geely E2, que se junta aos dois SUV já disponíveis no país: o Geely E5, 100% elétrico, e o Starray EM-i, com tecnologia Super Hybrid plug-in.

Segundo a marca, que considera Portugal um “mercado importante na expansão europeia da Geely”, nas palavras de Aiden He, diretor-executivo da Geely Brand Europe, esta apresentação oficial surge na sequência de um sólido percurso a nível internacional.

Três modelos para viver a eletrificação de diferentes formas

A Geely sustenta o seu crescimento num investimento contínuo em Investigação e Desenvolvimento (I&D), apostando em plataformas e tecnologias próprias, entre as quais se destacam:

A arquitetura inteligente GEA;

A tecnologia de baterias Short Blade;

O sistema híbrido EM-i.

Com uma forte presença internacional nas áreas de engenharia, investigação e design, a Geely coloca a inovação, a eficiência e a segurança no centro do desenvolvimento dos seus automóveis, como comprovam as cinco estrelas atribuídas pela Euro NCAP aos modelos Geely E2, E5 e Starray EM-i.

A estratégia da marca vai além da eletrificação, privilegiando também a conectividade e a experiência a bordo, através de sistemas digitais de infoentretenimento intuitivos, concebidos para facilitar a utilização quotidiana. Esta aposta na tecnologia e no desenvolvimento de soluções de mobilidade mais sustentáveis acompanha a expansão internacional do Geely Auto Group, que ultrapassou os três milhões de veículos vendidos em todo o mundo em 2025.

Toda a gama Geely está disponível na rede que deverá alcançar mais de 15 concessionários até ao final deste ano. O novo Geely E2 chega a Portugal no último trimestre de 2026 e traz o título de veículo compacto elétrico mais vendido do mundo, contando com um preço a partir de 21.894 euros.

Mais detalhes sobre o Geely E2

Disponível nas versões PRO, MAX e ULTRA, o modelo conta com tração traseira, cinco lugares e duas opções de bateria LFP, com capacidades de 35 e 47 kWh. Nas versões MAX e ULTRA, a autonomia pode chegar aos 497 km em ciclo urbano, enquanto a autonomia em ciclo combinado WLTP é de 345 km. O carregamento rápido permite recuperar dos 10% aos 80% da bateria em apenas 26 minutos.

Pensado para a utilização em cidade, o Geely E2 apresenta um raio de viragem de 4,95 metros. A capacidade de carga é assegurada por uma bagageira traseira com 375 litros, complementada por mais 70 litros de espaço na zona dianteira.

Conheça o resto da gama Geely em Portugal: