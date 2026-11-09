Geely deixa um aviso aos proprietários de carros elétricos mais antigos

O presidente do Geely Holding Group avisou que a degradação das baterias pode tornar economicamente inviáveis os carros elétricos ainda utilizáveis, à medida que o parque automóvel chinês envelhece.

O alerta foi feito na Conferência Mundial da Internet de 2026, no dia 5 de novembro, em Wuzhen, onde Eric Li falou ao lado de William Li, fundador e diretor-executivo da Nio. Segundo ele, o problema só ainda não surgiu em larga escala, porque o mercado chinês de veículos elétricos é relativamente recente.

Um problema que já se sente nos usados

O fundador e diretor-executivo da Nio abordou o tema numa perspetiva de ciclo de vida de 15 anos, questionando o que acontece a um carro que chega aos 10 anos ou aos 200 mil quilómetros, mas que teria ainda cinco ou seis anos de utilização possível, uma vez que a degradação da bateria pode afetar a sua utilização e o valor de revenda.

Um relatório do Rest of the World, que cita dados da Agência Internacional de Energia (em inglês, IEA), indica que cerca de quatro em cada cinco vendedores de usados inquiridos na China recusavam elétricos com mais de cinco anos, em parte por receios quanto ao estado e ao custo de substituição da bateria. Segundo números da Associação de Concessionários de Automóveis da China citados no mesmo trabalho, um elétrico com três anos mantinha, na primeira metade de 2026, cerca de 45% do valor original, contra quase 55% em 2023.

Eric Li, presidente do Geely Holding Group

Reparar ou substituir?

Eric Li questionou se desmontar e recondicionar os packs existentes será uma alternativa económica à substituição integral. Citado pelo CarNewsChina, o Yicai mencionou um engenheiro do centro Ning Service da CATL, em Xangai, que apontou:

Cerca de 100 mil yuans (cerca de 13.400 euros) para a substituição completa de um pack;

(cerca de 13.400 euros) para a substituição completa de um pack; Ou 10 mil a 20 mil yuans (cerca de 1338 a 2676 euros) para reparações nesse serviço.

Importa ter em mente que estes são valores indicativos de um serviço limitado a baterias da CATL, e não preços universais.

Entretanto, a viabilidade da reparação depende também da construção do pack: nas arquiteturas Cell-to-Pack, por exemplo, as células são integradas diretamente no pack, o que pode dificultar a desmontagem e a substituição individual, sendo ainda necessário que as células novas sejam compatíveis com as restantes em capacidade, características de tensão e resistência interna.

Assim sendo, alargar a troca de baterias a várias fabricantes exige normas comuns para dimensões, ligações elétricas, arrefecimento, sistemas de fixação e comunicação com o veículo, bem como veículos e baterias em número suficiente para justificar o investimento nas estações.

No entanto, continua por resolver a questão levantada por Eric Li: como manter um elétrico economicamente utilizável quando a bateria chega ao fim da vida útil antes do resto do veículo.