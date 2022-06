Gasóleo vai finalmente descer já na próxima semana! Saiba quanto…

Nas últimas cinco semanas os portugueses têm assistido a um aumento do valor do gasóleo. O preço deste combustível atingiu mesmo valores históricos, tendo ultrapassado os 2 euros por litro.

Agora há informação que o gasóleo poderá finalmente descer na próxima semana. Além do gasóleo, também a gasolina deve descer.

Gasóleo deve baixar 3 cêntimos e gasolina 1 cêntimo

Depois de 5 semanas sempre a subir, o gasóleo vai finalmente descer. Segundo fonte do sector contactada pela Multinews, nas principais petrolíferas nacionais “a orientação é para uma descida do preço do gasóleo em até três cêntimos por litro. No mesmo sentido, a gasolina deverá ficar até 1 cêntimo mais barato”.

Relativamente ao ISP, o Governo determinou uma redução adicional do ISP de 1,2 cêntimos na gasolina e de 0,4 cêntimos no gasóleo a partir desta segunda-feira.