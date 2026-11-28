Gasóleo já não vai baixar 8,5 cêntimos! Governo voltou a mexer no ISP
O Governo voltou a reduzir o desconto extraordinário aplicado ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP). A decisão surge numa semana em que se prevê uma descida significativa dos preços dos combustíveis, mas vai limitar o alívio que os condutores vão sentir quando abastecerem a partir de segunda-feira, 30 de novembro.
A decisão foi publicada esta sexta-feira em Diário da República, através da Portaria n.º 539-A/2026/1, que atualiza as taxas de ISP aplicáveis à gasolina e ao gasóleo.
Desconto no ISP diminui na gasolina e no gasóleo
De acordo com a nova portaria, o desconto extraordinário no ISP passa a ser de 19,2 cêntimos por litro no gasóleo e 17,1 cêntimos por litro na gasolina.
Na prática, representa uma redução do benefício fiscal face à semana anterior. O desconto diminui cerca de 1,2 cêntimos por litro no gasóleo e 0,8 cêntimos na gasolina.
Esta alteração resulta do mecanismo temporário criado pelo Governo para compensar o aumento da receita fiscal de IVA associado à subida dos preços dos combustíveis. Sempre que os preços ultrapassam determinados valores de referência, é aplicada uma redução extraordinária do ISP.
Quanto vão baixar os combustíveis na próxima semana?
Apesar da redução do desconto fiscal, os preços dos combustíveis deverão descer a partir de segunda-feira, 30 de novembro.
Segundo as previsões, o gasóleo simples deverá ficar mais barato cerca de 8,5 cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá registar uma descida de aproximadamente 5 cêntimos.
No entanto, com a redução do desconto no ISP, a descida efetiva deverá ser inferior:
- Gasóleo simples: menos cerca de 7,2 cêntimos por litro.
- Gasolina simples 95: menos cerca de 4,2 cêntimos por litro.
Tendo por referência os preços médios atuais, o gasóleo simples poderá passar a custar aproximadamente 1,963 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá situar-se perto dos 1,810 euros por litro.
Novos valores entram em vigor a 30 de novembro
A Portaria n.º 539-A/2026/1 estabelece ainda novas taxas unitárias de ISP para os combustíveis rodoviários no continente:
- Gasolina sem chumbo: 474,80 euros por 1000 litros.
- Gasóleo rodoviário: 298,45 euros por 1000 litros.
Os novos valores entram em vigor na segunda-feira, 30 de novembro de 2026.
Assim, embora os automobilistas devam beneficiar de uma descida dos preços dos combustíveis na próxima semana, a redução do desconto fiscal decidida pelo Governo vai absorver parte dessa descida.
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