O Governo voltou a reduzir o desconto extraordinário aplicado ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP). A decisão surge numa semana em que se prevê uma descida significativa dos preços dos combustíveis, mas vai limitar o alívio que os condutores vão sentir quando abastecerem a partir de segunda-feira, 30 de novembro.

A decisão foi publicada esta sexta-feira em Diário da República, através da Portaria n.º 539-A/2026/1, que atualiza as taxas de ISP aplicáveis à gasolina e ao gasóleo.

Desconto no ISP diminui na gasolina e no gasóleo

De acordo com a nova portaria, o desconto extraordinário no ISP passa a ser de 19,2 cêntimos por litro no gasóleo e 17,1 cêntimos por litro na gasolina.

Na prática, representa uma redução do benefício fiscal face à semana anterior. O desconto diminui cerca de 1,2 cêntimos por litro no gasóleo e 0,8 cêntimos na gasolina.

Esta alteração resulta do mecanismo temporário criado pelo Governo para compensar o aumento da receita fiscal de IVA associado à subida dos preços dos combustíveis. Sempre que os preços ultrapassam determinados valores de referência, é aplicada uma redução extraordinária do ISP.

Quanto vão baixar os combustíveis na próxima semana?

Apesar da redução do desconto fiscal, os preços dos combustíveis deverão descer a partir de segunda-feira, 30 de novembro.

Segundo as previsões, o gasóleo simples deverá ficar mais barato cerca de 8,5 cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá registar uma descida de aproximadamente 5 cêntimos.

No entanto, com a redução do desconto no ISP, a descida efetiva deverá ser inferior:

Gasóleo simples: menos cerca de 7,2 cêntimos por litro.

menos cerca de 7,2 cêntimos por litro. Gasolina simples 95: menos cerca de 4,2 cêntimos por litro.

Tendo por referência os preços médios atuais, o gasóleo simples poderá passar a custar aproximadamente 1,963 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá situar-se perto dos 1,810 euros por litro.

Novos valores entram em vigor a 30 de novembro

A Portaria n.º 539-A/2026/1 estabelece ainda novas taxas unitárias de ISP para os combustíveis rodoviários no continente:

Gasolina sem chumbo: 474,80 euros por 1000 litros.

Gasóleo rodoviário: 298,45 euros por 1000 litros.

Os novos valores entram em vigor na segunda-feira, 30 de novembro de 2026.

Assim, embora os automobilistas devam beneficiar de uma descida dos preços dos combustíveis na próxima semana, a redução do desconto fiscal decidida pelo Governo vai absorver parte dessa descida.