Gasóleo e Gasolina voltam a subir! Quanto custa aos portugueses?

O gasóleo e fasolina voltam a subir. As subidas de preço têm sido constantes e atestar o depósito custa hoje 8% do salário médio em Portugal, uma "fatia" elevada mesmo com o desconto do ISP introduzido pelo governo português.

Saiba quanto custará aos bolsos dos portugueses cada litro de gasóleo e gasolina.

Gasóleo deverá subir mais de 13 cêntimos e gasolina nove a partir de hoje

O preço por litro do gasóleo deverá subir esta semana 13,6 cêntimos e o da gasolina 9,3 cêntimos, segundo contas feitas pela Lusa com base nos números fornecidos pelo Governo para a redução do ISP.

Tendo em conta que na sexta-feira, segundo o boletim diário da ENSE - Entidade Nacional para o Setor Energético, o preço médio de venda ao público (PVP) era de 1,976 euros/litro na gasolina 95 simples, o preço nas bombas subirá para 2,069 euros e o do gasóleo simples baterá os dois euros (2,026 euros/litro), tendo em conta que na sexta-feira o PVP era de 1,89 euros/litro.

Se forem considerados os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), com que o Governo trabalhou o cenário de evolução dos preços dos combustíveis, o gasóleo simples subirá até aos 1,973 euros por litros – da média de 1,837 euros/litro na sexta-feira –, e a gasolina 95 simples aos 2,032 euros/litro (1,939 euros por litro na sexta-feira).

A fórmula usada pelo Governo vai funcionar "para cima e para baixo", tendo como objetivo a neutralidade fiscal do litro do combustível. Ou seja, caso o preço desça, haverá também uma redução do desconto fiscal.

Tal como referiu na sexta-feira o secretário de Estado dos Assuntos Ficais, António Mendonça Mendes, “assumindo o pressuposto de que na próxima semana poderá haver um aumento nas bombas de 16 cêntimos por litro de gasóleo e de 11 cêntimos por litro de gasolina, tal traduz-se num potencial de aumento de receita em IVA de 2,4 cêntimos por litro de gasóleo e 1,7 cêntimos por litro de gasolina. É este valor que é integralmente refletido na diminuição [do ISP] que determinamos hoje e que entra em vigor na próxima segunda-feira”.

Leia também...