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Gasóleo e gasolina vão baixar 2 dígitos! Saiba quanto vai pagar

· Motores/Energia 9 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Fidalgo says:
    7 de Agosto de 2026 às 09:49

    Todas as semanas saem artigos de sobe e desce de gasolina aqui, falta de assunto?

    Responder
  2. Max says:
    7 de Agosto de 2026 às 09:55

    Espanha – “Precio medio de la gasolina y el diésel hoy, 7 de agosto:
    – El precio medio de la gasolina en toda España se sitúa en 1,702 euros/litro,
    – En cuanto al diésel, el precio medio se sitúa en 1,82 euros/litro” (Fonte: El Periódico, com base nos dados oficiais).
    Portugal – DGEG, preço médio diário no continente, 6 de agosto
    – Gasolina: 1,98 euros/litro, mais 28 cêntimos/L que em Espanha.
    – Gasóleo: 2,051 euros/L, mais 23 cêntimos/L que em Espanha.
    A diferença na gasolina chegou a ser de mais de 40 cêntimos no período de março a 1 de julho, em que o IVA passou para 10% (voltou a 21% a 1 de julho).
    O ajuste no preço dos combustíveis é diário, enquanto em Portugal é feito semanalmente, à 2ª Fª – ou seja, desde que não haja mexidas nos impostos a variação dos preços em Espanha nos últimos dias devia antecipar o que vai acontecer na semana seguinte, na 2ª Fª, em Portugal. Comparando a evolução diária dos preços dos combustíveis em Espanha nos últimos dias, sempre de subida (exceto uma ligeira descida no dia 7), é estranho que em Portugal se preveja uma tão grande descida na próxima 2ª Fª, de 12 cêntimos/L no gasóleo e de 12,5 cêntimos/L na gasolina. A ver vamos.
    https: //www.elperiodico.com/es/economia/20260807/precio-gasolina-diesel-hoy-7-agosto-ultima-hora-dv-133148242

    Responder
  3. beatea says:
    7 de Agosto de 2026 às 10:35

    A ver vamos. 4 cents no máximo.

    Responder
  4. RPS says:
    7 de Agosto de 2026 às 11:06

    Quando os contribuintes deixam de apoiar é o que acontece…. O grande problema é que os tugas acreditam que em Espanha existe mesmo o Pai Natal….. https ://www.eleconomista.es/energia/noticias/14005958/08/26/el-recorte-de-la-ayuda-a-los-carburantes-dispara-el-precio-de-la-gasolina-en-plena-operacion-salida.html

    Responder
  5. Yamahia says:
    7 de Agosto de 2026 às 11:16

    Não acredito que finalmente tenham ganho vergonha na cara. Só vendo, como diria São Tomé.

    Responder
  6. red devil says:
    7 de Agosto de 2026 às 11:18

    0.0

    Responder

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