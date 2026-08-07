Gasóleo e gasolina vão baixar 2 dígitos! Saiba quanto vai pagar

Finalmente há boas notícias para quem tem carros a gasóleo e gasolina. Os combustíveis vão baixar bastante a partir da próxima semana. Saiba quanto.

Os condutores portugueses podem preparar-se para um novo alívio na carteira. Depois das fortes oscilações registadas nas últimas semanas, a previsão aponta para uma descida dos preços dos combustíveis já a partir da próxima segunda-feira, dia 10 de agosto.

Combustíveis: gasóleo baixa 12 cêntimos por litro. Gasolina baixa 12,5 cêntimos

De acordo com as previsões do setor, o preço do gasóleo simples deverá descer cerca de 12 cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 poderá ficar 12,5 cêntimos mais barata.

As estimativas têm por base a evolução das cotações internacionais dos combustíveis e poderão ainda sofrer pequenos ajustes até à entrada em vigor dos novos preços.

Em que posto de combustível os preços são mais baixos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.

Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.

Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.