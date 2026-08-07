Gasóleo e gasolina vão baixar 2 dígitos! Saiba quanto vai pagar
Finalmente há boas notícias para quem tem carros a gasóleo e gasolina. Os combustíveis vão baixar bastante a partir da próxima semana. Saiba quanto.
Os condutores portugueses podem preparar-se para um novo alívio na carteira. Depois das fortes oscilações registadas nas últimas semanas, a previsão aponta para uma descida dos preços dos combustíveis já a partir da próxima segunda-feira, dia 10 de agosto.
Combustíveis: gasóleo baixa 12 cêntimos por litro. Gasolina baixa 12,5 cêntimos
De acordo com as previsões do setor, o preço do gasóleo simples deverá descer cerca de 12 cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 poderá ficar 12,5 cêntimos mais barata.
As estimativas têm por base a evolução das cotações internacionais dos combustíveis e poderão ainda sofrer pequenos ajustes até à entrada em vigor dos novos preços.
Em que posto de combustível os preços são mais baixos?
Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, e que o seu conhecimento possa constituir um fator de ponderação na opção do consumidor e, deste modo, dinamizar também a concorrência, foi criado o Portal Preços dos Combustíveis Online.
Além dos preços, disponibiliza-se, igualmente, informação sobre a localização, horário de funcionamento e serviços existentes em cada posto de abastecimento.
Este portal permite ainda apurar, diariamente e para cada combustível comercializado, os preços médios.
Todas as semanas saem artigos de sobe e desce de gasolina aqui, falta de assunto?
Falta de combustível 😀
😀
Espanha – “Precio medio de la gasolina y el diésel hoy, 7 de agosto:
– El precio medio de la gasolina en toda España se sitúa en 1,702 euros/litro,
– En cuanto al diésel, el precio medio se sitúa en 1,82 euros/litro” (Fonte: El Periódico, com base nos dados oficiais).
Portugal – DGEG, preço médio diário no continente, 6 de agosto
– Gasolina: 1,98 euros/litro, mais 28 cêntimos/L que em Espanha.
– Gasóleo: 2,051 euros/L, mais 23 cêntimos/L que em Espanha.
A diferença na gasolina chegou a ser de mais de 40 cêntimos no período de março a 1 de julho, em que o IVA passou para 10% (voltou a 21% a 1 de julho).
O ajuste no preço dos combustíveis é diário, enquanto em Portugal é feito semanalmente, à 2ª Fª – ou seja, desde que não haja mexidas nos impostos a variação dos preços em Espanha nos últimos dias devia antecipar o que vai acontecer na semana seguinte, na 2ª Fª, em Portugal. Comparando a evolução diária dos preços dos combustíveis em Espanha nos últimos dias, sempre de subida (exceto uma ligeira descida no dia 7), é estranho que em Portugal se preveja uma tão grande descida na próxima 2ª Fª, de 12 cêntimos/L no gasóleo e de 12,5 cêntimos/L na gasolina. A ver vamos.
https: //www.elperiodico.com/es/economia/20260807/precio-gasolina-diesel-hoy-7-agosto-ultima-hora-dv-133148242
Hum parece que afinal a baixa de iva em Espanha não foi benéfica.
A ver vamos. 4 cents no máximo.
Quando os contribuintes deixam de apoiar é o que acontece…. O grande problema é que os tugas acreditam que em Espanha existe mesmo o Pai Natal….. https ://www.eleconomista.es/energia/noticias/14005958/08/26/el-recorte-de-la-ayuda-a-los-carburantes-dispara-el-precio-de-la-gasolina-en-plena-operacion-salida.html
Não acredito que finalmente tenham ganho vergonha na cara. Só vendo, como diria São Tomé.
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