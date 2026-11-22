Os preços dos combustíveis vão voltar a descer em Portugal a partir da próxima segunda-feira, 23 de novembro. No entanto, a atualização do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) vai reduzir o impacto da descida para os consumidores.

De acordo com as previsões mais recentes para o mercado nacional, tanto o gasóleo como a gasolina deverão registar uma redução de 3,5 cêntimos por litro.

Quanto vão baixar os combustíveis?

As estimativas apontam para as seguintes alterações nos preços dos combustíveis, no período entre 23 e 29 de novembro:

Gasóleo simples: descida de 3,5 cêntimos por litro.

descida de 3,5 cêntimos por litro. Gasolina simples 95: descida de 3,5 cêntimos por litro.

Inicialmente, as previsões apontavam para uma redução de 4,5 cêntimos por litro em ambos os combustíveis. Contudo, a atualização do ISP, que representa um aumento de um cêntimo na componente fiscal, acaba por limitar a descida efetiva para os condutores.

Quanto vai custar encher o depósito?

Tendo em conta as previsões e os preços médios estimados, os valores deverão ficar nos seguintes níveis:

Gasóleo: cerca de 2,037 euros por litro.

cerca de 2,037 euros por litro. Gasolina 95: cerca de 1,847 euros por litro.

Assim, para um depósito de 50 litros, o abastecimento deverá custar aproximadamente 101,85 euros no caso do gasóleo e 92,35 euros para quem utiliza gasolina.

É importante referir que estes valores são estimativas e podem sofrer alterações. Além disso, os preços variam consoante a marca e o posto de abastecimento, uma vez que o mercado dos combustíveis em Portugal é liberalizado.

Os condutores podem consultar os preços praticados nos diferentes postos através do Portal da DGEG, permitindo identificar os locais onde compensa mais abastecer.

A descida prevista para a próxima semana representa mais algum alívio para os automobilistas, embora o efeito da atualização fiscal seja menos favorável do que inicialmente esperado.