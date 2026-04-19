Gasóleo desce… mas Governo mexe no ISP! Afinal quanto vai pagar?

Na sexta-feira chegou a boa notícia que os combustíveis iriam baixar. Nesse sentido, o Governo aproveitou o momento para também reduzir o desconto do ISP, o que significa que os portugueses não terão um desconto maior.

Executivo decidiu reduzir em 1,5 cêntimos por litro o desconto aplicado ao ISP

Depois de ter sido conhecida, na passada sexta-feira, a previsão de descida nos preços dos combustíveis, o Executivo decidiu reduzir em 1,5 cêntimos por litro o desconto aplicado ao ISP no gasóleo. Contas feitas, os portugueses poderiam poupar cerca de 13,2 cêntimos por litro de gasóleo, mas só vão poupar um pouco mais de 11 cêntimos.

Segundo nota do Governo...

Face à perspetiva de que na próxima semana se irá registar uma descida significativa do preço do gasóleo rodoviário e uma ligeira redução do preço da gasolina sem chumbo, o Governo decidiu ajustar o desconto extraordinário e temporário no ISP em vigor aplicável ao gasóleo mantendo o valor do desconto aplicável à gasolina sem chumbo

Assim, a partir de segunda-feira, se tiver necessidade de ir abastecer, deverá pagar 2,197 euros por litro de gasóleo simples e 1,916 euros por litro de gasolina simples 95.