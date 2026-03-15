Gasóleo a 1,02 €/L? É esta a estação mais barata da Península Ibérica
Nos últimos meses, os preços dos combustíveis não têm dado descanso aos condutores. Encher o depósito tornou-se um verdadeiro desafio para quem quer poupar. Mas fique a saber que, apesar de tudo, há um posto de combustível com gasóleo a 1,02 €/L.
Gasóleo a 1,02 €/L na UTE Estación de Murcia
Existe um posto onde o gasóleo A custa apenas 1,02 €/L, um valor raríssimo nos dias que correm e que pode significar uma poupança considerável numa simples viagem até à bomba.
O posto em questão é a UTE Estación de Murcia, localizado na Calle Bolos, nº 4, em Murcia, Espanha. Aqui, o preço do gasóleo A chega aos 1,019 €/L, tornando-se a estação mais barata de toda a Península Ibérica neste momento.
Porque é tão barato o combustível?
Postos como este conseguem preços tão competitivos porque:
- Operam com margens reduzidas e maior volume de vendas;
- Fazem parte de cooperativas ou frotas de transporte;
- Têm custos operacionais mais baixos do que os grandes operadores.
Além de Murcia, há outros postos económicos na região, como em Cartagena, onde o gasóleo se encontra a cerca de 1,07 €/L.
Dica Pplware: Em Portugal, antes de sair para abastecer, vale a pena consultar apps/plataformas de comparação de preços. Alguns cêntimos por litro podem representar poupanças significativas no fim do mês, especialmente com o aumento recente dos combustíveis.
O preço médio do gasóleo em Espanha, em 14/03/2026, foi de 1,836 €/L
E em Murcia, hoje, havia uma estação a vendê-lo por 1,019 €?!
Pareceu-me impossível. O que deu a pesquisa pela Gasolinera UTE ESTACION DE MURCIA en MURCIA (MURCIA) CALLE BOLOS EN MURCIA, 4:
“SOLO SOCIOS/COOPERATIVISTAS
Esta gasolinera no ha notificado precios recientemente. Actualiza sus precios cada 5 días de media
No podemos asegurarte que estos precios estén en vigor en el día de hoy.
Precios revisados el 15/03/2026.
Última notificación de precios: 09/03/2026.
1,019”
De modos que pesquisem para ver se são gasolineiras normais (esta é para sócios/cooperativistas) e se os preços estão atualizados.
https://www.dieselogasolina.com/Buscador/Ficha/20653
Nós cá, estamos no bom caminho. É imposto em cima de imposto e margens de lucro brutais.