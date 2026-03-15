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Gasóleo a 1,02 €/L? É esta a estação mais barata da Península Ibérica

· Motores/Energia 2 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Max says:
    15 de Março de 2026 às 17:51

    O preço médio do gasóleo em Espanha, em 14/03/2026, foi de 1,836 €/L
    E em Murcia, hoje, havia uma estação a vendê-lo por 1,019 €?!
    Pareceu-me impossível. O que deu a pesquisa pela Gasolinera UTE ESTACION DE MURCIA en MURCIA (MURCIA) CALLE BOLOS EN MURCIA, 4:
    “SOLO SOCIOS/COOPERATIVISTAS
    Esta gasolinera no ha notificado precios recientemente. Actualiza sus precios cada 5 días de media
    No podemos asegurarte que estos precios estén en vigor en el día de hoy.
    Precios revisados el 15/03/2026.
    Última notificación de precios: 09/03/2026.
    1,019”
    De modos que pesquisem para ver se são gasolineiras normais (esta é para sócios/cooperativistas) e se os preços estão atualizados.
    https://www.dieselogasolina.com/Buscador/Ficha/20653

    Responder
  2. Artilheiro says:
    15 de Março de 2026 às 17:57

    Nós cá, estamos no bom caminho. É imposto em cima de imposto e margens de lucro brutais.

    Responder

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