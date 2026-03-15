Gasóleo a 1,02 €/L? É esta a estação mais barata da Península Ibérica

Nos últimos meses, os preços dos combustíveis não têm dado descanso aos condutores. Encher o depósito tornou-se um verdadeiro desafio para quem quer poupar. Mas fique a saber que, apesar de tudo, há um posto de combustível com gasóleo a 1,02 €/L.

Gasóleo a 1,02 €/L na UTE Estación de Murcia

Existe um posto onde o gasóleo A custa apenas 1,02 €/L, um valor raríssimo nos dias que correm e que pode significar uma poupança considerável numa simples viagem até à bomba.

O posto em questão é a UTE Estación de Murcia, localizado na Calle Bolos, nº 4, em Murcia, Espanha. Aqui, o preço do gasóleo A chega aos 1,019 €/L, tornando-se a estação mais barata de toda a Península Ibérica neste momento.

Porque é tão barato o combustível?

Postos como este conseguem preços tão competitivos porque:

Operam com margens reduzidas e maior volume de vendas;

Fazem parte de cooperativas ou frotas de transporte;

Têm custos operacionais mais baixos do que os grandes operadores.

Além de Murcia, há outros postos económicos na região, como em Cartagena, onde o gasóleo se encontra a cerca de 1,07 €/L.

Dica Pplware: Em Portugal, antes de sair para abastecer, vale a pena consultar apps/plataformas de comparação de preços. Alguns cêntimos por litro podem representar poupanças significativas no fim do mês, especialmente com o aumento recente dos combustíveis.