Futuros Mercedes-Benz elétricos serão mais chineses do que antes

A indústria automóvel evolui a um ritmo acelerado, especialmente no segmento dos veículos elétricos. Uma das referências históricas do setor, a Mercedes-Benz, já tem novidades relevantes no mercado, mas parece estar a preparar mudanças ainda mais profundas para o futuro.

A Mercedes-Benz já conta com modelos elétricos recentes de destaque, como o CLA e o GLC de nova geração. No entanto, a marca já está a desenhar novas estratégias, preparando a próxima vaga de inovação.

Segundo fontes não identificadas, citadas pelo Carscoops, a fabricante alemã terá iniciado conversações preliminares com a Geely, no sentido de integrar componentes da marca chinesa nos seus futuros elétricos.

Esta abordagem poderá reduzir significativamente os custos de engenharia e encurtar os ciclos de desenvolvimento dos modelos da Mercedes-Benz.

Apesar de a Geely não ter comentado o tema, um porta-voz da Mercedes-Benz confirmou que a empresa procura constantemente formas de tornar a investigação e desenvolvimento mais rápidos e eficientes, tanto na China como a nível global.

Ainda assim, à Bloomberg, garantiu que não existem negociações para partilha de plataformas.

Parcerias com nomes chineses

Esta última garantia difere da estratégia adotada pela Volkswagen: a marca alemã estabeleceu uma parceria com a Xpeng e já está a partilhar arquiteturas para futuros modelos elétricos, incluindo um novo membro para a família ID.

Empresas chinesas como a Xpeng, BYD, Geely e Chery têm vindo a ganhar vantagem tecnológica face a muitas fabricantes tradicionais ocidentais, com o foco no desenvolvimento de baterias e motores elétricos mais avançados a permitir uma evolução notável.

Entretanto, a ligação entre a Mercedes-Benz e a Geely não é nova. As duas empresas já colaboram através da marca Smart, que passou de especialista em pequenos citadinos para uma fabricante de veículos elétricos modernos, com design da Mercedes e produção assegurada pela Geely.

O futuro chama-se "Phoenix"?

Mesmo rejeitando a partilha direta de plataformas, há indicações de que a cooperação entre a Mercedes-Benz e a Geely pode ir mais longe.

Um relatório vindo da China aponta para a possibilidade de a Mercedes-Benz desenvolver a sua próxima plataforma elétrica com base na arquitetura GEEA da Geely.

De acordo com a 36Kr, essa nova base tecnológica deverá chamar-se "Phoenix" e deverá suportar uma nova geração de veículos elétricos de entrada, destinados a mercados globais.

Caso se confirme, esta plataforma poderá chegar já em 2030, substituindo a atual arquitetura MMA e marcando uma nova fase na estratégia elétrica da marca alemã.