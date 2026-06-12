Furou o pneu e não tem suplente? Saiba o que fazer

Durante muitos anos, os automóveis saíam de fábrica equipados com uma roda suplente. Hoje, essa realidade é diferente. Muitos fabricantes optam por equipar os veículos apenas com um kit de reparação de pneus ou, em alguns casos, nem isso. O que fazer quando surge um furo inesperado e não existe um pneu suplente à disposição?

Se notar que o veículo está a perder pressão num dos pneus, reduza gradualmente a velocidade e procure um local seguro para imobilizar o automóvel. Ligue os quatro piscas e utilize o colete refletor antes de sair do veículo.

Evite travagens bruscas ou mudanças repentinas de direção, especialmente em autoestrada.

pneu furado? Verifique se o carro tem um kit de reparação

Grande parte dos veículos modernos inclui um kit de reparação composto por um compressor e um líquido selante.

Este sistema permite reparar temporariamente pequenos furos provocados por pregos ou parafusos na zona de rolamento do pneu. O procedimento é simples:

Ligue o frasco de selante ao pneu;

Utilize o compressor para voltar a encher o pneu;

Circule alguns quilómetros para distribuir o produto;

Verifique novamente a pressão.

Contudo, esta solução não funciona em todos os casos. Cortes laterais, danos extensos ou pneus completamente destruídos exigem outra abordagem.

Tem pneus Run Flat?

Alguns automóveis utilizam pneus Run Flat, concebidos para continuar a circular mesmo após uma perda total de pressão.

Dependendo do fabricante e do modelo do pneu, é normalmente possível percorrer entre 50 e 80 quilómetros a velocidades reduzidas, permitindo chegar a uma oficina sem necessidade de substituir imediatamente a roda.

Assistência em viagem pode ser a melhor opção

Se o dano for grave e não existir qualquer solução temporária disponível, a alternativa mais segura é contactar a assistência em viagem. A maioria dos seguros automóveis inclui este serviço, que pode enviar um reboque ou prestar apoio no local.

Antes de iniciar uma viagem longa, vale a pena confirmar se a cobertura do seguro inclui assistência em caso de furo.

Embora seja impossível evitar todos os furos, algumas medidas ajudam a reduzir os riscos:

Verifique regularmente a pressão dos pneus;

Inspecione o estado do piso;

Evite circular sobre objetos suspeitos na estrada;

Confirme se o kit de reparação está completo e dentro da validade;

Conheça os procedimentos recomendados pelo fabricante do veículo.

Muitos condutores só descobrem que o seu automóvel não possui roda suplente quando têm um furo pela primeira vez. Por isso, vale a pena verificar hoje mesmo quais são as soluções disponíveis no seu veículo.

Um simples kit de reparação, um pneu Run Flat ou um serviço de assistência em viagem podem fazer toda a diferença quando surge um imprevisto na estrada.