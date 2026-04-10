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Fuga revela o pequeno SUV elétrico de 25 mil euros da Tesla

· Motores/Energia 8 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. says:
    10 de Abril de 2026 às 09:39

    Até aposto que já tem 3 milhões de reservas 😀

    Responder
  2. TugAzeiteiro says:
    10 de Abril de 2026 às 11:21

    Ainda se está à espera do Tesla Roadster apresentado no final de 2017…. era para chegar ao mercado em 2024, depois 2025… e já vamos em 2026! Espero que este Tesla de 25mil Eur., que também já se fala há anos, não seja como o Roadster…

    Responder
  3. Chuck Norris says:
    10 de Abril de 2026 às 11:34

    Só vim ver os comentarios do JL. xD
    Agora que o mercado está a apertar e com empresas a apostar melhor e mais barato é que querem lançar um carro a pilhas de 25k para as massas? Até agora só queriam saber das elites. Agora que sa fod**. Simples.

    Responder
    • says:
      10 de Abril de 2026 às 11:43

      Não desgosto do Dacia Spring. Já andam uns poucos a circular pela minha terrinha. Parece-me um carro de cidade brilhante, especialmente a carregar em casa.

      Responder
  4. Analista says:
    10 de Abril de 2026 às 11:49

    É aldrabice, tal como: Roadster, Robotaxi, Autopilot, Camião, Model S e X.

    Tesla vai deixar os carros. Ainda só tem a sucata do Y, porque é um model 3 recauchutado para os chineses.

    Tesla é só promessas, vale 1T$?

    Responder

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