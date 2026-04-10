Fuga revela o pequeno SUV elétrico de 25 mil euros da Tesla

Após anos a oscilar entre promessas e deceções, a Tesla pode estar a desenvolver secretamente um carro elétrico pequeno e acessível. Várias fontes internas têm vazado informações sobre este veículo tão aguardado que custará 25 mil euros.

Fuga revela o pequeno SUV elétrico da Tesla

A Tesla alcançou um sucesso fenomenal com o Model 3. O seu segredo é um preço e um tamanho significativamente mais baixos em comparação com o Model S. A história repetiu-se com o Model Y, que era simplesmente uma versão cuidadosamente miniaturizada do Model X. Isto permitiu-lhe dominar o mercado durante alguns meses antes de a concorrência reagir.

A marca americana encontra-se agora na situação oposta, e esses dias de glória parecem ter ficado para trás. Terá um SUV compacto totalmente novo para se revitalizar e alguns detalhes confidenciais poderão impulsionar a fabricante para a vanguarda nos próximos meses e anos. Estas informações ainda precisam de ser confirmadas.

Os rumores sugerem que a Tesla contactou vários dos seus fornecedores nas últimas semanas para discutir um SUV compacto posicionado abaixo do Model Y. Segundo três fontes próximas do tema, este novo veículo não seria apenas mais uma variação do Model Y ou do Model 3, mas sim um modelo completamente novo. Seria produzido principalmente na China, antes de expandir a produção para os Estados Unidos e para a Europa.

Será o elétrico de 25 mil euros da Tesla?

Melhor ainda, duas dessas fontes afirmam que o veículo em questão teria 4,28 metros de comprimento. Isto é exatamente o comprimento de um MG4 e apenas um pouco maior que um Volkswagen ID.3. Uma questão permanece, no entanto: este veículo não arriscará entrar em conflito com o Cybercab na futura linha de produtos? Ao contrário deste último, que dispensará o volante e os pedais, o SUV compacto poderá manter os controlos tradicionais.

Embora a Tesla esteja a implementar capacidades de condução autónoma altamente avançadas, está ciente de que nem todos os mercados serão capazes de se adaptar. A legislação local específica de cada país pode comprometer a comercialização do Cybercab. Além disso, muitas pessoas ainda hesitarão em delegar o controlo dos seus veículos exclusivamente num computador. A barreira psicológica será provavelmente ainda mais significativa do que a legal.

O futuro SUV compacto representaria uma alternativa viável e mais aceitável. Embora o projeto ainda esteja numa fase inicial, as fontes confirmaram que o novo veículo terá um preço mais baixo do que o Model 3 mais barato. Pode-se estimar um preço a rondar os 25.000 €. No entanto, terão de ser feitas concessões relativamente à autonomia e aos recursos. De acordo as fontes, o SUV compacto será produzido na fábrica da Tesla em Xangai.