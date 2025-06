FOSSiBOT F2400: estação de energia portátil LiFePO₄ de 2048Wh a um preço acessível

Num contexto onde a mobilidade energética e a autonomia se tornam cada vez mais importantes, a FOSSiBOT é uma marca a considerar neste segmento. A estação de energia portátil FOSSiBOT F2400 combina potência, silêncio, durabilidade e preço competitivo, tornando-se uma das soluções mais equilibradas do mercado europeu abaixo dos 700 €.

Energia robusta com funcionamento silencioso

A FOSSiBOT F2400 apresenta-se com uma capacidade generosa de 2048Wh e uma saída com potência de 2400W (pico de 4800W), suficiente para alimentar simultaneamente pequenos eletrodomésticos, ferramentas, equipamentos de campismo, dispositivos eletrónicos ou sistemas de emergência em casa.

Um dos seus maiores trunfos é o funcionamento extremamente silencioso: os ventiladores só ligam em cargas mais exigentes, e mesmo em uso prolongado ou a plena carga, o ruído é reduzido para não perturbar o descanso dentro de uma caravana ou tenda.

Bateria LiFePO₄: mais segurança e maior durabilidade

Ao contrário de muitas estações nesta gama de preço, a F2400 utiliza bateria de fosfato de ferro-lítio (LiFePO₄), que oferece uma vida útil de mais de 3500 ciclos com uma taxa de retenção de capacidade acima de 80%. Isto equivale a uma durabilidade estimada de cerca de 10 anos, tornando o investimento muito mais sustentável a longo prazo.

Além disso, o sistema de gestão inteligente da bateria protege contra sobrecarga, curto-circuito, sobreaquecimento e descarga profunda, assegurando segurança total em qualquer ambiente. A monitorização e o controlo podem ser feitos com toda a comodidade a partir da app no smartphone.

Múltiplas portas, carregamento solar e portabilidade

A F2400 inclui uma ampla variedade de portas:

3 x AC (230V, 2400W)

4 x USB-C (100W)

2 x USB-A (QC 3.0)

1 x porta de isqueiro (12V)

2 x DC5521 (12V/3A)

1 x XT-60, 1 x XT-90

Além do carregamento convencional via AC (rede elétrica), também suporta entrada solar até 500W, sendo compatível com o painel SP200 da própria marca — ideal para campismo ou casas fora da rede.

Com 22 kg, tem uma alça de transporte robusta e uma construção resistente, tornando-a fácil de movimentar mesmo em ambientes mais exigentes.

Preço e disponibilidade da FOSSiBOT F2400

A estação de energia FOSSiBOT F2400, com um preço original de 789€, está disponível por apenas 699€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto PRPTF24A. Os portes são gratuitos, com envio feito a partir da Europa.

FOSSiBOT F2400

Outras opções da FOSSiBOT

Para quem procura soluções com menor ou maior capacidade, a FOSSiBOT disponibiliza duas alternativas igualmente competitivas:

FOSSiBOT F1200 – compacta e eficiente

Com 1024Wh de capacidade e 1200W de potência de saída, esta é uma estação portátil ideal para uso pessoal, em viagens, eventos ou como backup leve. Inclui também bateria LiFePO₄, diversas portas e carregamento solar.

Preço: 399€ (em vez de 459€) - código PRPTF12A

FOSSiBOT F3600 Pro – potência máxima para quem precisa de mais

Esta é a central elétrica da marca, com 3840Wh de capacidade, 3600W de saída (pico 7200W) e possibilidade de expansão com baterias extra. Ideal para casas off-grid ou como backup total de emergência.

Preço: 1499€ (em vez de 1599€) - código PRPTF36A

E para captar o sol: painéis SP200 e SP420

Para complementar as estações de energia, a FOSSiBOT propõe dois painéis solares dobráveis altamente eficientes:

SP200 : Ideal para a F2400 e F1200. Potência de 200W, leve e fácil de transportar

: Ideal para a F2400 e F1200. Potência de 200W, leve e fácil de transportar SP420: Recomendado para a F3600 Pro. Potência de 420W, ótimo para instalações de maior escala.

Ambos são resistentes à água (IP67), compatíveis com ligações XT-90 e fáceis de instalar em campismo, varanda ou telhado.

Em conclusão...

Combinando fiabilidade, silêncio, potência real e um preço acessível, a FOSSiBOT F2400 é uma excelente escolha para quem procura uma estação de energia portátil versátil e duradoura. E com opções superiores (F3600 Pro) ou mais compactas (F1200), bem como painéis solares adaptáveis, a marca oferece soluções para praticamente qualquer necessidade — seja em casa, na estrada ou na natureza.