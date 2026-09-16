Fórmula 1: já há datas para o regresso a Portimão em 2027

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· Motores/Energia 5 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. B@rão Vermelho says:
    16 de Setembro de 2026 às 10:50

    Com estes novos carros, não obrigado, antigamente pagávamos para ver o mais rápido, agora pagamos para ver quem faz melhor gestão da bateria.

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    • Grunho says:
      16 de Setembro de 2026 às 11:08

      A inteligência faz parte do jogo. É como as provas de eco-condução – a quantidade de combustível gasto é inversamente proporcional ao QI do condutor.

      Responder
    • Nuno says:
      16 de Setembro de 2026 às 11:19

      Hoje em dia é não só o mais rapido como o melhor a gerir a bateria onde melhor sitio para usar, o melhor a gerir pneus há muito tempo que a F1 aumentou o nivel de aptidões

      Responder
  2. Gringo Bandido says:
    16 de Setembro de 2026 às 12:20

    Desde dos 90s quando era miudo já percebia que a F1 não é realmente competitiva o suficiente para ser interessante, quanto mais vale a NASCAR mesmo nestes ultimos anos de alguma crise.

    Responder
    • Grunho says:
      16 de Setembro de 2026 às 13:13

      NASCAR não tem tecnologia nenhuma. Força bruta, motores gigantes e pista oval que mais parece uma arena de circo romano. Mas são corridas em que estão sempre a acontecer coisas.

      Responder

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