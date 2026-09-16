Fórmula 1: já há datas para o regresso a Portimão em 2027
A Federação Internacional do Automóvel (FIA) divulgou o calendário oficial da Fórmula 1 para 2027. Com corridas marcadas para o Autódromo Internacional do Algarve, Portugal está de volta ao calendário.
Depois de meses de incerteza, motivada pela instabilidade geopolítica no Médio Oriente, a Fórmula 1 revelou o calendário para a temporada de 2027.
São 24 corridas, distribuídas por 22 países, entre 12 de março e 12 de dezembro. Para os adeptos portugueses, o Grande Prémio de Portugal está de regresso, seis anos depois da última visita ao Algarve.
24 Races. 10 Sprints. 🏁
The 2027 F1 calendar is here! 🤩#F1 pic.twitter.com/GSlCRrpcVb
— Formula 1 (@F1) September 16, 2026
Portimão de volta, com contrato para dois anos
O Autódromo Internacional do Algarve vai receber o Grande Prémio de Portugal no fim de semana de 18 a 20 de junho de 2027, ocupando o lugar deixado livre pelo Grande Prémio dos Países Baixos, que sai do calendário depois da corrida de Zandvoort em 2026.
O acordo entre a Fórmula 1 e o Governo português cobre também 2028, pelo que Portimão deverá ficar garantido por, pelo menos, duas épocas.
A última vez que a Fórmula 1 esteve em Portugal foi em 2021, também em Portimão, numa corrida vencida por Lewis Hamilton, que já tinha triunfado ali em 2020, na altura em que bateu o recorde de vitórias de Michael Schumacher.
Hamilton continua a ser, até hoje, o único piloto da grelha atual com uma vitória no traçado algarvio.
Abertura no Bahrein e fecho em Abu Dhabi
A temporada de 2027 arranca no Bahrein, no fim de semana de 12 a 14 de março, e termina em Abu Dhabi, a 10-12 de dezembro.
Pela primeira vez na história da Fórmula 1, tanto a primeira como a última corrida do ano serão fins de semana de corrida sprint.
No total, o calendário inclui um recorde de 10 corridas sprint, com o Bahrein, a Austrália, o Japão, o Canadá, o Mónaco, a Grã-Bretanha (Silverstone), a Itália (Monza), São Paulo, o Qatar e Abu Dhabi a integrar este formato.
Destes, o Bahrein, a Austrália, o Japão, o Mónaco e Abu Dhabi estreiam-se como sedes de corrida sprint, uma vez que nunca tinham tido este formato desde que foi introduzido em 2021.
Com estes novos carros, não obrigado, antigamente pagávamos para ver o mais rápido, agora pagamos para ver quem faz melhor gestão da bateria.
A inteligência faz parte do jogo. É como as provas de eco-condução – a quantidade de combustível gasto é inversamente proporcional ao QI do condutor.
Hoje em dia é não só o mais rapido como o melhor a gerir a bateria onde melhor sitio para usar, o melhor a gerir pneus há muito tempo que a F1 aumentou o nivel de aptidões
Desde dos 90s quando era miudo já percebia que a F1 não é realmente competitiva o suficiente para ser interessante, quanto mais vale a NASCAR mesmo nestes ultimos anos de alguma crise.
NASCAR não tem tecnologia nenhuma. Força bruta, motores gigantes e pista oval que mais parece uma arena de circo romano. Mas são corridas em que estão sempre a acontecer coisas.