Fórmula 1: já há datas para o regresso a Portimão em 2027

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) divulgou o calendário oficial da Fórmula 1 para 2027. Com corridas marcadas para o Autódromo Internacional do Algarve, Portugal está de volta ao calendário.

Depois de meses de incerteza, motivada pela instabilidade geopolítica no Médio Oriente, a Fórmula 1 revelou o calendário para a temporada de 2027.

São 24 corridas, distribuídas por 22 países, entre 12 de março e 12 de dezembro. Para os adeptos portugueses, o Grande Prémio de Portugal está de regresso, seis anos depois da última visita ao Algarve.

Portimão de volta, com contrato para dois anos

O Autódromo Internacional do Algarve vai receber o Grande Prémio de Portugal no fim de semana de 18 a 20 de junho de 2027, ocupando o lugar deixado livre pelo Grande Prémio dos Países Baixos, que sai do calendário depois da corrida de Zandvoort em 2026.

O acordo entre a Fórmula 1 e o Governo português cobre também 2028, pelo que Portimão deverá ficar garantido por, pelo menos, duas épocas.

A última vez que a Fórmula 1 esteve em Portugal foi em 2021, também em Portimão, numa corrida vencida por Lewis Hamilton, que já tinha triunfado ali em 2020, na altura em que bateu o recorde de vitórias de Michael Schumacher.

Hamilton continua a ser, até hoje, o único piloto da grelha atual com uma vitória no traçado algarvio.

Abertura no Bahrein e fecho em Abu Dhabi

A temporada de 2027 arranca no Bahrein, no fim de semana de 12 a 14 de março, e termina em Abu Dhabi, a 10-12 de dezembro.

Pela primeira vez na história da Fórmula 1, tanto a primeira como a última corrida do ano serão fins de semana de corrida sprint.

No total, o calendário inclui um recorde de 10 corridas sprint, com o Bahrein, a Austrália, o Japão, o Canadá, o Mónaco, a Grã-Bretanha (Silverstone), a Itália (Monza), São Paulo, o Qatar e Abu Dhabi a integrar este formato.

Destes, o Bahrein, a Austrália, o Japão, o Mónaco e Abu Dhabi estreiam-se como sedes de corrida sprint, uma vez que nunca tinham tido este formato desde que foi introduzido em 2021.