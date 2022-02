Ford está a testar efeitos sonoros para alertar os condutores para os perigos fora do veículo

Embora seja já comum que os carros alertem os condutores para os perigos que estão à sua volta, a Ford quer levar a funcionalidade a outro nível e está a testar os efeitos sonoros dentro do veículo que ajudarão os condutores relativamente ao que acontece fora dele.

Para isso, a fabricante desenvolverá um sistema capaz de dar alertas personalizados e direcionados.

Os sensores como radares e câmaras para deteção inteligente de objetos já são suficientemente pequenos para serem escondidos nos veículos. Por isso, hoje em dia, muitos carros incluem sistemas de deteção de perigos que ativam luzes e efeitos sonoros, por forma a alertar os passageiros do movimento à sua volta.

Ainda assim, esses avisos são geralmente vagos e implicam que o condutor verifique o que se está realmente a passar, através dos espelhos e ângulos mortos. Além disso, a cada vez mais comum insonorização com que os carros são equipados torna o interior dos carros silencioso e o exterior potencialmente mais perigoso.

A Ford quer solucionar isto e levar o sistema de deteção e aviso de perigos para outro nível. Assim sendo, está a testar, na Europa, um novo sistema que associa a deteção automática de perigos a efeitos sonoros dentro do carro, por forma a deixar os condutores conscientes dos perigos antes de os verem realmente.

O chamado Directional Audio Alert determina, em primeiro lugar, a localização do perigo relativamente ao veículo. Depois disso, os alertas são enviados através de áudio e emitidos por um altifalante específico, indicando as informações ao condutor.

Em segundo lugar, ao invés de um som genérico, aplicado a qualquer perigo, a Ford pretende que os sensores e câmaras do veículo identifiquem o perigo e informem o condutor de forma inteligente. Ou seja, através da buzina de um carro, da campainha de uma bicicleta, ou através do som de passos.

Em testes com um simulador de condução, os condutores foram capazes de identificar instantaneamente a localização de um perigo 74% das vezes. Os engenheiros da Ford esperam melhorar a eficácia do seu sistema de alertas sonoros direcionados e personalizados, através da aplicação de truques de som que ajudam a posicioná-lo no espaço.

Conforme foi dado a conhecer pela Ford, os sons também ajudarão os condutores a saber a rapidez a que, por exemplo, um ciclista circula, permitindo-lhes reagir em conformidade antes de o ver realmente.

Leia também: