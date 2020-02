A transformação dos carros com motor térmico em veículos com motor elétrico será um grande negócio do futuro. Nesse sentido, alguns trabalhos são verdadeiros hinos de evolução deste segmento.

Hoje mostramos mais um trabalho fantástico. Eletrificaram um clássico Ford Cortina de 1959 com um motor de um Tesla Model X que “perdeu a vida”.

Já mostramos muitos exemplos de transformações de carros com motor térmico em fantásticos veículos elétricos. Devem lembrar-se do fantástico Mercury 1949, ou do Fiat Panda 4 × 4, o Renault 4L, ou mesmo o Honda S2000.

Estes carregam a sua parte da história automobilística e receberam uma injeção de modernidade, ao serem eletrificados.

Clássicos gulosos por gasolina recebem motores elétricos

Nos últimos tempos, as conversões de carros clássicos em veículos elétricos aumentaram exponencialmente. Contudo, as modificações não recolhem a unanimidade. Há muitos apreciadores destas transformações, mas há muitos outros que criticam e dizem que é um desvirtuar do caráter do carro.

Contudo, o futuro não perdoa e assim nasce mais uma lenda: Ford Cortina de 1959 com motor Tesla Model X.

Tim Harrison, proprietário do veículo, é engenheiro de infraestruturas de carregamento de veículos elétricos para a Evie Networks.

Com a sua nova motorização elétrica, o Cortina agora triplicou a potência e o binário de um Cortina Mk1 1500 origina. Além disso, o veículo possui outras melhorias atuais: ar condicionado, travagem regenerativa, carregamento rápido em corrente contínua.

Em suma, o veículo não apenas recebeu um novo sistema de propulsão, como também foi “aprimorado” em todos os níveis pelo seu proprietário.

Por mais que eu quisesse, não podia pagar um Tesla, então decidi que tinha que realizar um projeto de conversão. Consegui o candidato perfeito para converter, um Cortina Mk1, que ainda é um clássico relativamente acessível de encontrar; É pequeno e leve, mas tem muito espaço para carregar as baterias; e tem um certo estilo sóbrio enquanto ainda é capaz de se adaptar a uma família.

Tesla Model X acidentado foi a chave para a transformação

Encontrar um Tesla Modelo X destruído e desmontá-lo realmente mudou tudo, pois permite que toda a tecnologia das baterias Tesla seja usada para dar a estes carros antigos toda a modernidade elétrica.

O pacote Tesla original de 28 kWh é suficientemente para se conseguir um alcance decente de 180 km. Assim, é possível não acrescentar demasiado peso ou volume que “condene” o trabalho de suspensão. Além disso, é importante haver um cuidado equilíbrio do peso, a distribuição dos componentes tem de ser muito bem feita.

O peso final do veículo é de apenas 1000 kg, com uma distribuição de peso de 50/50. O carro pode ser carregado até um máximo de 20 kW de potência CC, e utiliza um conector tipo CHAdeMO.

Graças à sua decisão de incluir o carregamento por corrente contínua no seu veículo, pode agora fazer viagens curtas utilizando a rede de carregamento rápido existente.