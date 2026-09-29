Flixbus já opera em Sete Rios: veja os horários e as limitações

A Flixbus começou esta terça-feira a operar no terminal rodoviário de Sete Rios, em Lisboa, mas com uma presença ainda muito limitada e num contexto em que o diferendo com a Rede Expressos, gestora da infraestrutura, continua por resolver.

A Flixbus iniciou esta terça-feira a operação no principal terminal da capital portuguesa, um passo que Tiago Cavaco Alves, diretor de operações da Flixbus Portugal, considera importante, uma vez que dá aos passageiros “liberdade de escolha”.

No entanto, em entrevista à SIC Notícias, o responsável explicou que o arranque se faz com uma operação “muito reduzida”, limitada a 23 horários, e que o objetivo passa por continuar a crescer.

Sem serviços no período de maior procura

Uma das críticas da Flixbus prende-se com o facto de não lhe terem sido atribuídos horários naquele que identifica como o período de maior afluência, entre as 16h30 e as 20h30, segundo o comunicado da empresa.

Na entrevista, Tiago Cavaco Alves justificou a ausência de operação nessa faixa com o facto de, nas suas palavras, a alegada capacidade disponível não o permitir. A empresa sustenta ainda que os 23 serviços autorizados correspondem a cerca de 1,9% da alegada capacidade total do terminal, estimada em cerca de 1200 serviços diários, e defende que não acede a Sete Rios em igualdade de circunstâncias.

Um conflito que remonta a 2023

A entrada da Flixbus acontece mais de seis meses depois de o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa ter determinado o acesso imediato da empresa ao terminal, limitado à capacidade efetivamente disponível. O diferendo com a Rede Expressos mantém-se, com as duas empresas em conflito desde 2023, ano em que a Rede Expressos impediu a Flixbus de utilizar o terminal.